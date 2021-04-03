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Формула 1 / Новость

Херберт о Хэмилтоне: Я слышал, что он не слишком доволен

Автор:
, Ответственный редактор

Британский экс-пилот Ф1 поделился сплетнями о том, что отношения семикратного чемпиона и его команды уже не столь идеальны, как прежде

Херберт о Хэмилтоне: Я слышал, что он не слишком доволен

После гонки в Бахрейне, которая позволила болельщикам увидеть Льюиса Хэмилтона с лучшей стороны, уже почти полностью забылась история о том, что всего пару месяцев назад у британца еще не было контракта на 2021 год. 

Переговоры Mercedes со своим титулованным пилотом затянулись, а самое главное – в итоге стороны заключили соглашение сроком всего на год. 

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Между тем, как рассказал в эфире Sky Sports телеэксперт Джонни Херберт, сам сэр Льюис вовсе не оставил эту историю в прошлом. Победитель трех Гран При не сказал этого прямо, но дал понять, что желание Mercedes заключить годичный контракт может свидетельствовать о планах Хэмилтона покинуть Ф1 в ближайшем будущем.

«Я слышал, что он не особенно доволен ситуацией, – рассказал Херберт. – Надеюсь, что он не уйдет, потому что по-прежнему может многое давать Формуле 1. Мы знаем, как важно это было для глобального роста спорта. Многие включали Формулу 1, только чтобы увидеть его».

При этом 56-летний экс-пилот  уверен, что гонки по-прежнему приносят Льюису позитивные эмоции. Херберт сделал такой вывод, опираясь на опыт собственного общения с семикратным чемпионом.

«Полагаю, это так, – сказал Джонни. – У него есть мотивация продолжать выступления. А именно мотивация всегда играет основную роль. Айртон [Сенна] часто говорил, что именно она заставляет его из года в год продолжать движение вперед, стремиться стать еще лучше, еще сильнее. И я думаю, что в случае с Льюисом это обстоит в точности так же». 

Он добавил: «Добившись таких успехов, как Льюис, ты ищешь особенную мотивацию. Если Макс и Red Bull в этом сезоне смогут навязать ему борьбу, он получит огромное удовольствие».

При этом Джонни также допустил, что история с годичным контрактом может иметь и другое объяснение. Если компания Mercedes всерьез решила покинуть спорт, то малый срок соглашения с Хэмилтоном, наоборот, объясняется стремлением не связывать гонщику руки после смены собственника команды.

«Думаю, это будет зависеть еще и от того, где окажется Mercedes по итогам сезона, – объяснил британец. – Слухи о том, что они постепенно сокращают присутствие в спорте, появляются регулярно. К счастью, пока они не подтверждались».

Этой зимой Mercedes продала долю в команде Ф1 компании INEOS, также свой пакет увеличил глава коллектива Тото Вольф.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джонни Херберт , Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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