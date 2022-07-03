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Джордж Расселл стал одним из участников большой аварии на старте британского Гран При: именно его машину зацепил Пьер Гасли, что привело к цепной реакции и пяти разбитым машинам.

Сам Джордж по сути отделался проколом задней шины – после этого он выбрался из кокпита, однако лишь за тем, чтобы помочь Гуаньюю Чжоу, чья перевернутая машина лежала между барьерами. Убедившись, что гонщик в порядке, а его помощь не требуется, Расселл вернулся к своей Mercedes.

Британец не собирался сходить, он планировал вернуться за руль и довести свой автомобиль до боксов, чтобы затем вместе с остальными принять рестарт. Однако по возвращении он увидел, что серебристую W13 уже погрузили на грузовик-эвакуатор, что по правилам означает сход в гонке.

«Я вылез из машины, чтобы убедиться, что Чжоу в порядке, – рассказал Джордж в интервью Sky Sports. – Я увидел, что гонку сразу остановили красными флагами.

Однако позже, подойдя к машине, я не смог запустить ее мотор, потому побежал в команду, чтобы они все проверили. Перед этим я сказал судьям, чтобы те ничего не трогали. Но первое, что я увидел, прибежав обратно – как она уже стоит на грузовике».

Позже на кадрах трансляции Расселла можно было увидеть беседующим с техническим делегатом FIA Джо Бауэром.

«Как только вы получаете постороннюю помощь, продолжение борьбы невозможно, – объяснил гонщик. – Это очень обидно, ведь у меня было всего лишь проколото колесо. И я не сомневаюсь, что скорость сегодня позволила бы мне финишировать как минимум шестым».

Говоря о причинах аварии на старте, Джордж объяснил, что дело тут в его шинах – он единственным в пелотоне поставил на стартовый отрезок жесткий состав Hard.

«В квалификации я ошибся, мы были на решетке не там, где должны, – сказал он. – Потому мы решили, что стоит рискнуть [с выбором резины], чтобы повысить свои шансы во второй части дистанции.

Но сцепления на жестком составе просто не было. Соперники объезжали меня справа и слева. Следующее, что я почувствовал – как меня подтолкнули сзади…»

Для Расселла сход на домашней трассе стал первым в сезоне. Все предыдущие гонки он закончил не ниже пятой позиции.