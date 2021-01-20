«Я самый тупой на Земле». Перес про сложности 2020 года

В прошлом году Серхио Перес потерял место в Racing Point и почти вылетел из Формулы 1, но в конце года был приглашен в Red Bull. Еще до увольнения из Racing Point мексиканец успел переболеть коронавирусом, а в конце сезона одержал первую в карьере победу.

Перес отметил, что 2020 год получился для него сложным, но помог стать сильнее.

«Этот год точно был очень тяжелым, – сказал Перес. – Сейчас то, что гонщики болеют коронавирусом, уже стало нормальным, но я был первым. Ощущение такое, что я самый тупой на Земле, раз я заболел. Было очень сложно с этим справиться.

К тому же, это было решающее время в моей карьере из-за ситуации с контрактом. В итоге, я потерял место в команде, но все очень хорошо сложилось. Но ведь я не знал, что так получится.

Когда я потерял место в Racing Point, я был предельно расслаблен. Думал, что у меня уже получилась шикарная карьера. Я был доволен собой, но хотел выкладываться на каждом этапе, а там уж как получится.

Когда появился вариант с Red Bull, ситуация выглядела то лучше, то хуже. Но в конце концов все сложилось хорошо. Такие возможности бывают лишь раз в жизни, и я готов использовать свою».

Перес также рассказал, что он может дать Red Bull: «Я могу принести свои опыт и знания. Я выступал за разные команды и в разные эпохи. Чувствую, что могу двигать команду вперед в определенных областях просто за счет разговоров. Мы знаем, в каком направлении надо двигаться. Конечно, надо подождать, пока я сяду за руль, но у меня уже есть хорошие идеи, которыми я поделился с командой».