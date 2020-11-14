«Я сам все про***л». Квят о квалификации в Турции

Квалификация Гран При Турции прошла в непростых условиях. Трасса намокла еще утром – в Стамбуле дождило и в ночь перед квалификацией, и в ходе третьей тренировки. К началу главной сессии субботы он перестал, но трасса все равно оставалась мокрой.

Первый сегмент квалификации в итоге дважды прерывался красными флагами, и по его итогам Квят выбыл из борьбы, оставшись 17-м. Россиянин допустил ошибку под самый конец и не смог улучшить собственный результат, тогда как большая часть соперников прибавила.

В эфире Ziggo Sport Квят не стал искать себе оправдания. «Условия были одинаковыми для всех, – сказал он. – Я допустил ошибку. Меня развернуло, и я был за это наказан».

Перед завершающими попытками Квят располагался на 9-й строчке протокола. На вопрос корреспондента, являлась ли эта позиция отражением реальной силы AlphaTauri, Даниил ответил: «Да, я думаю, что это так. Но я сам все про***л».