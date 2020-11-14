«Я сам все про***л». Квят о квалификации в Турции
Подводя итоги субботы в Стамбуле россиянин из AlphaTauri был краток, но красноречив
Квалификация Гран При Турции прошла в непростых условиях. Трасса намокла еще утром – в Стамбуле дождило и в ночь перед квалификацией, и в ходе третьей тренировки. К началу главной сессии субботы он перестал, но трасса все равно оставалась мокрой.
Первый сегмент квалификации в итоге дважды прерывался красными флагами, и по его итогам Квят выбыл из борьбы, оставшись 17-м. Россиянин допустил ошибку под самый конец и не смог улучшить собственный результат, тогда как большая часть соперников прибавила.
В эфире Ziggo Sport Квят не стал искать себе оправдания. «Условия были одинаковыми для всех, – сказал он. – Я допустил ошибку. Меня развернуло, и я был за это наказан».
Перед завершающими попытками Квят располагался на 9-й строчке протокола. На вопрос корреспондента, являлась ли эта позиция отражением реальной силы AlphaTauri, Даниил ответил: «Да, я думаю, что это так. Но я сам все про***л».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Даниил Квят
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Олег Карпов