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Формула 1 / Гран При Турции / Новости

«Я сам все про***л». Квят о квалификации в Турции

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«Я сам все про***л». Квят о квалификации в Турции
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Подводя итоги субботы в Стамбуле россиянин из AlphaTauri был краток, но красноречив

Квалификация Гран При Турции прошла в непростых условиях. Трасса намокла еще утром – в Стамбуле дождило и в ночь перед квалификацией, и в ходе третьей тренировки. К началу главной сессии субботы он перестал, но трасса все равно оставалась мокрой.

Первый сегмент квалификации в итоге дважды прерывался красными флагами, и по его итогам Квят выбыл из борьбы, оставшись 17-м. Россиянин допустил ошибку под самый конец и не смог улучшить собственный результат, тогда как большая часть соперников прибавила.

В эфире Ziggo Sport Квят не стал искать себе оправдания. «Условия были одинаковыми для всех, – сказал он. – Я допустил ошибку. Меня развернуло, и я был за это наказан».

Перед завершающими попытками Квят располагался на 9-й строчке протокола. На вопрос корреспондента, являлась ли эта позиция отражением реальной силы AlphaTauri, Даниил ответил: «Да, я думаю, что это так. Но я сам все про***л».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Квалификация
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Олег Карпов

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