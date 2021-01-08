«Я сам ни одной гонки не видел». Бриаторе поддержал назначение Бривио в Renault

По слухам, Давиде Бривио в ближайшее время будет назначен руководителем команды Alpine (новое название команды Renault) в Формуле 1. Бривио уже покинул свое прежнее место работы в Suzuki в MotoGP и признался, что получил предложение, которое сулит ему новый интересный вызов.

Назначение Бривио может показаться удивительным, так как он никогда прежде не работал в Ф1. Но бывший босс Renault Флавио Бриаторе не видит в этом проблемы.

«У меня тоже не было опыта, когда я попал в Ф1, – цитирует Бриаторе La Gazzetta dello Sport. – Я даже ни одной гонки не видел. А потом выиграл семь чемпионских титулов. Тут нечего добавить, кроме того, что я надеюсь, что Давиде добьется того же самого.

Уверен, что если Renault его выбрала, значит на то много причин. Не вижу проблем в неопытности, ведь его работа в руководстве людьми. За пару месяцев он поймет все, что надо делать».