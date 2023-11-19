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«Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса

Гонщик Mercedes признался, что просто не видел машину чемпиона мира в 12-м повороте, так как та находилась в его слепой зоне

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
Соавтор Адам Купер
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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл стартовал в Лас-Вегасе третьим и пересек линию финиша на четвертой позиции, опередив незадолго до этого Эстебана Окона из Alpine. Однако в итоговом протоколе гонки британец оказался только на восьмой строчке. 

Причиной стал штраф в пять секунд, назначенный судьями этапа за столкновение с Максом Ферстаппеном в 12-м повороте. Голландец занял внутреннюю траекторию на входе и поравнялся с соперником, но Расселл направил машину прямо в его Red Bull.

Говоря о своей гонке, Джордж рассказал репортерам: «Все складывалось правильно до того момента с Максом. Вышло так, что он полностью оказался в моей слепой зоне, я вообще его не видел. И вообще не ожидал, что он будет атаковать в том месте. 

Я с ним даже не боролся – мы прекрасно понимали, что Макс не участвует в нашей гонке. Мне в тот момент было важнее всего беречь свои шины. Я ехал к верному подиуму – и в итоге просто отдал его. 

На самом деле, это невероятно расстраивает».

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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

В результате столкновения RB19 Макса осталась без правой торцевой пластины переднего крыла, тогда как W14 самого Расселла потеряла левый надкрылок. Из-за обломков углепластика, которые оказались рассыпаны по асфальту, судьи выпустили автомобиль безопасности. 

Джордж даже попытался найти в случившемся позитив.

«Единственным повреждением моей машины стал отломившийся элемент над колесом, – объяснил британец. – Из-за этого улучшилось охлаждение резины, что позитивно повлияло на ситуацию с гранулированием. 

Но если бы не машина безопасности, я бы точно доехал до подиума. Даже не знаю, что сказать. Ужасно обидно».

За одну гонку до конца нынешнего сезона Ф1 Расселл занимает восьмую строчку в чемпионате пилотов – и уже не сможет подняться выше, даже если выиграет финал в Абу-Даби с лучшим кругом. 

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