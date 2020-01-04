«Я развил в нем скрытые возможности». Хэмилтон об ушедшем к Боттасу инженере

В сезоне 2019 года бывший гоночный инженер Льюиса Хэмилтона Риккардо Мускони был переведен командой к Валттери Боттасу, так как работавший до этого с финном Тони Росса ушел в Формулу Е.

Сам Боттас рассказывал, что многому научился у своего нового инженера, и отчасти связал с ним свои достижения в 2019 году. Льюис Хэмилтон признал, что прогресс Боттаса может быть связан с Мускони и отметил, что и сам многое дал своему бывшему инженеру.

«Он очень талантливый инженер и он всегда стремится прогрессировать, – цитирует Хэмилтона британское издание Express. – Никто не любит оставаться на одной и той же должности. Так что лучшие инженеры всегда ставят перед собой большие цели.

Мы очень многому научились за время работы друг с другом. Я развил в нем скрытые возможности, о которых он, может быть, и не догадывался, или они бы проявились позже. И это также работает в обратную сторону – я многому у него научился».