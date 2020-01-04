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Формула 1 / Новость

«Я развил в нем скрытые возможности». Хэмилтон об ушедшем к Боттасу инженере

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«Я развил в нем скрытые возможности». Хэмилтон об ушедшем к Боттасу инженере
Автор:
, Редактор
4 янв. 2020 г., 09:36

Шестикратный чемпион Формулы 1 вспомнил своего бывшего гоночного инженера и увидел в нем причину прогресса своего напарника.

В сезоне 2019 года бывший гоночный инженер Льюиса Хэмилтона Риккардо Мускони был переведен командой к Валттери Боттасу, так как работавший до этого с финном Тони Росса ушел в Формулу Е.

Сам Боттас рассказывал, что многому научился у своего нового инженера, и отчасти связал с ним свои достижения в 2019 году. Льюис Хэмилтон признал, что прогресс Боттаса может быть связан с Мускони и отметил, что и сам многое дал своему бывшему инженеру.

«Он очень талантливый инженер и он всегда стремится прогрессировать, – цитирует Хэмилтона британское издание Express. – Никто не любит оставаться на одной и той же должности. Так что лучшие инженеры всегда ставят перед собой большие цели.

Мы очень многому научились за время работы друг с другом. Я развил в нем скрытые возможности, о которых он, может быть, и не догадывался, или они бы проявились позже. И это также работает в обратную сторону – я многому у него научился».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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