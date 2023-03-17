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«Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы

Несмотря на все усилия, репортерам не удалось выведать у Фернандо ожидания от уик-энда в Джидде

Александр Кабановский
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«Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы
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После того, как Фернандо Алонсо поднялся на подиум в Бахрейне, на втором этапе в Саудовской Аравии от ветерана ждали хорошего результата – и тот не подвел своих поклонников, показав в тренировках сначала третье, а затем второе время. 

Несмотря на это, он категорически отказался говорить о том, как уик-энд может развиваться дальше. 

«Давайте посмотрим, – сказал гонщик Astion Martin. – Думаю, пятница не особенно показательна. Вспомните: в Бахрейне я вообще был в пятницу быстрейшим, а в квалификации остался пятым, почти шестым. Так что до квалификации никогда не знаешь, что получится. 

Пока мы только проверяли на машине то, что сами считали нужным. Пока что баланс не идеальный, так что до завтра нужно добавить сцепления с асфальтом. Но пока все неплохо. Еще один уик-энд начинается позитивно».

На вторую попытку что-то разузнать испанец ответил: «Ну я же уже сказал… Без понятия. Пока я просто управляю машиной. А в квалификации посмотрим. С первой гонки прошло много времени, но прогнозы и оценки – это ваша работа, ребята. В этом и прелесть Формулы 1. А мы в командах не пытаемся что-то понять по тренировкам». 

На третий вопрос об ожиданиях двукратный чемпион ответил кратко: «Надеюсь, что получится выйти в финал квалификации».

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