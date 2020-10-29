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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

«Я просто ругался». Ферстаппен прокомментировал брань в адрес Стролла

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«Я просто ругался». Ферстаппен прокомментировал брань в адрес Стролла
Автор:
, Ответственный редактор

Слова гонщика Red Bull в адрес соперника наделали много шума. Вот что он сам думает по этому поводу

Столкновение с Лэнсом Строллом в пятничной тренировке в Портимане настолько разозлило Макса Ферстаппена, что он использовал в радиоэфире несколько совсем не литературных слов в адрес канадца. 

Разумеется, нашлись те, кто выступил с обвинениями в адрес пилота Red Bull, назвав его реплики недопустимыми и вызывающими. 

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Журналисты De Telegraaf попросили Макса прокомментировать собственные высказывания. Тот объяснил, что в момент общения по радио его захлестывали эмоции – но при этом не стал извиняться за сказанное. 

«Такое порой происходит в пылу борьбы, – объяснил Ферстаппен. – Я просто ругался, не вкладывая в слова никакого иного смысла. Я был зол и расстроен в тот момент.

Сейчас мы живем в мире, где любая вещь может кого-то задеть. Вскоре после того эпизода мы с Лэнсом нормально поговорили. Никаких обид между нами нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Макс Ферстаппен , Лэнс Стролл
Автор Александр Кабановский

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