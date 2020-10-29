«Я просто ругался». Ферстаппен прокомментировал брань в адрес Стролла

Столкновение с Лэнсом Строллом в пятничной тренировке в Портимане настолько разозлило Макса Ферстаппена, что он использовал в радиоэфире несколько совсем не литературных слов в адрес канадца.

Разумеется, нашлись те, кто выступил с обвинениями в адрес пилота Red Bull, назвав его реплики недопустимыми и вызывающими.

Журналисты De Telegraaf попросили Макса прокомментировать собственные высказывания. Тот объяснил, что в момент общения по радио его захлестывали эмоции – но при этом не стал извиняться за сказанное.

«Такое порой происходит в пылу борьбы, – объяснил Ферстаппен. – Я просто ругался, не вкладывая в слова никакого иного смысла. Я был зол и расстроен в тот момент.

Сейчас мы живем в мире, где любая вещь может кого-то задеть. Вскоре после того эпизода мы с Лэнсом нормально поговорили. Никаких обид между нами нет».