«Я просто ругался». Ферстаппен прокомментировал брань в адрес Стролла
Слова гонщика Red Bull в адрес соперника наделали много шума. Вот что он сам думает по этому поводу
Столкновение с Лэнсом Строллом в пятничной тренировке в Портимане настолько разозлило Макса Ферстаппена, что он использовал в радиоэфире несколько совсем не литературных слов в адрес канадца.
Разумеется, нашлись те, кто выступил с обвинениями в адрес пилота Red Bull, назвав его реплики недопустимыми и вызывающими.
Читайте также:
Журналисты De Telegraaf попросили Макса прокомментировать собственные высказывания. Тот объяснил, что в момент общения по радио его захлестывали эмоции – но при этом не стал извиняться за сказанное.
«Такое порой происходит в пылу борьбы, – объяснил Ферстаппен. – Я просто ругался, не вкладывая в слова никакого иного смысла. Я был зол и расстроен в тот момент.
Сейчас мы живем в мире, где любая вещь может кого-то задеть. Вскоре после того эпизода мы с Лэнсом нормально поговорили. Никаких обид между нами нет».
Читайте также:
Предыдущая новость
Слухи: моторы Mercedes к 2021 году добавят 20 л.с.
Следующая новость
Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Макс Ферстаппен , Лэнс Стролл
|Автор
|Александр Кабановский