«Я превратился в робота». Боттас рассказал, как психологи спасли его карьеру
Финский пилот рассказал, как необходимость сбросить вес поставила его в очень сложную ситуацию
Валттери Боттас выиграл в 2011 году титул чемпиона GP3, следующий сезон провел в роли запасного гонщика Williams, а уже в 2013-м дебютировал с командой в Гран При. Из-за того, что финн никогда не выступал в Формуле 2/GP2, ему пришлось сделать серьезный шаг в плане физической подготовки, чтобы справляться с нагрузками Ф1. Кроме того, он был на несколько килограммов тяжелее оптимального веса.
Все это привело к необходимости интенсивных тренировок – и в силу молодости пилот невольно загнал себя в очень непростую ситуацию. О тех событиях он рассказал, став героем одной из серий финской программы Maria Veitola.
«Я тренировался до полного изнеможения, как физического, так и психологического, – признался Валттери. – Ситуация вышла у меня из-под контроля, занятия в зале превратились в зависимость.
И хотя официально никаких диагнозов не было, я уверен, что вдобавок все это сказалось еще и на работе пищеварительной системы».
Пилот продолжил: «Это была нездоровая ситуация. Я стремился стать самым лучшим, потому был уверен, что обязан действовать именно так. Команда сказала, что вес гонщика должен составлять 68 кг, а у меня было 73. Так что ладо было любой ценой добиться цели».
Поняв, что эта история зашла слишком далеко, Валттери обратился за помощью к психологам.
«Мне нужна была помощь, чтобы выкарабкаться, – объяснил он. – Когда специалист вник в мою ситуацию, то объяснил, что я просто превратился в робота, которые стремится к своей цели и не испытывает при этом никаких чувств.
Это поразило меня. Я осознал, что в тот момент для меня не существовало вообще ничего, кроме Формулы 1».
Психологическая помощь позволила Боттасу вернуть карьеру на верные рельсы. Финн одержал десять побед в составе Mercedes, а сейчас готовится начать свой второй сезон с Alfa Romeo.
Он рассказал, что момент смены команды тоже был не самым простым с точки зрения внутреннего настроя.
«[Последний] сезон в Mercedes оказался самым сложным, – отметил 33-летний спортсмен. – С будущим ничего не было понятно, я не знал, за какую команду поеду.
Но в этой ситуации что-то мешало мне обратиться за посторонней помощью. Ты считаешь, что уже являешься суровым мужиком, который справится и сам. Так что я пытался разобраться со всем, глядя в зеркало. Однако надо признать, что профессионалы [в психологии] куда лучше знают, какие вопросы задавать и как находить выход.
Впрочем, я не единственный в нашем спорте, кому приходится проходить через непростые ситуации».
Самой известной в подобном контексте считается история Ромена Грожана, который был быстр, но в какой-то момент начал так часто устраивать аварии, что его даже отстранили от выступлений. Француз тоже обратился к психологам, которые помогли ему вновь обрести уверенность в себе.
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