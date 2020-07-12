Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
137 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новости

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

Поделились
Комментарии
«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Автор:
12 июл. 2020 г., 15:29

Российский пилот AlphaTauri прокомментировал итоги гонки, по итогам которой набрал первое в этом году очко

Даниил Квят финишировал десятым в Шпильберге и остался доволен своей гонкой.

«Пятница была тяжелой, суббота тоже, но сегодня гонка прошла фантастически для меня, учитывая, что сошло намного меньше машин, чем в прошлый раз, – сказал россиянин в интервью телевизионным бригадам на «Ред Булл Ринге» после финиша. – Я повторил собственное выступление, но теперь добрался до финиша, довез машину домой. Так что я счастлив.

Это была великолепная гонка, мы все выполнили как надо. Это очко было заработано в жесткой борьбе. Я постоянно был под атаками со стороны соперников. Сначала Haas, потом Alfa Romeo, мой собственный напарник. Это были напряженные схватки, так что я очень рад, что смог финишировать в зачетной зоне.

Я выжал максимум из машины. Было приятно управлять автомобилем. Это очко очень важно для меня и в целом для команды. Гонка была непростая, но я доволен».

После двух гонок в Шпильберге Квят делит 14 место в личном зачете чемпионата с Себастьяном Феттелем.

Читайте также:

Следующая новость
Перес назвал шестое место большой удачей

Предыдущая новость

Перес назвал шестое место большой удачей

Следующая новость

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

Самое читаемое Сегодня

Гран При Штирии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1 / Формула 1
52мин

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
59мин

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Формула 1 / Формула 1
38мин

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Леклер признал вину в столкновении с Феттелем
Формула 1 / Формула 1

Леклер признал вину в столкновении с Феттелем

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
28мин

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Самое важное:

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
21мин

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
28мин

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Формула 1 / Формула 1
38мин

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1 / Формула 1
52мин

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Олег Карпов

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

52мин
3
Формула 1

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой

4
Формула 1

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

59мин
5
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии
Формула 1

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
Формула 1

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Формула 1

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Формула 1

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.