Даниил Квят финишировал десятым в Шпильберге и остался доволен своей гонкой.

«Пятница была тяжелой, суббота тоже, но сегодня гонка прошла фантастически для меня, учитывая, что сошло намного меньше машин, чем в прошлый раз, – сказал россиянин в интервью телевизионным бригадам на «Ред Булл Ринге» после финиша. – Я повторил собственное выступление, но теперь добрался до финиша, довез машину домой. Так что я счастлив.

Это была великолепная гонка, мы все выполнили как надо. Это очко было заработано в жесткой борьбе. Я постоянно был под атаками со стороны соперников. Сначала Haas, потом Alfa Romeo, мой собственный напарник. Это были напряженные схватки, так что я очень рад, что смог финишировать в зачетной зоне.

Я выжал максимум из машины. Было приятно управлять автомобилем. Это очко очень важно для меня и в целом для команды. Гонка была непростая, но я доволен».

После двух гонок в Шпильберге Квят делит 14 место в личном зачете чемпионата с Себастьяном Феттелем.