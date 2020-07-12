«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Российский пилот AlphaTauri прокомментировал итоги гонки, по итогам которой набрал первое в этом году очко
Даниил Квят финишировал десятым в Шпильберге и остался доволен своей гонкой.
«Пятница была тяжелой, суббота тоже, но сегодня гонка прошла фантастически для меня, учитывая, что сошло намного меньше машин, чем в прошлый раз, – сказал россиянин в интервью телевизионным бригадам на «Ред Булл Ринге» после финиша. – Я повторил собственное выступление, но теперь добрался до финиша, довез машину домой. Так что я счастлив.
Это была великолепная гонка, мы все выполнили как надо. Это очко было заработано в жесткой борьбе. Я постоянно был под атаками со стороны соперников. Сначала Haas, потом Alfa Romeo, мой собственный напарник. Это были напряженные схватки, так что я очень рад, что смог финишировать в зачетной зоне.
Я выжал максимум из машины. Было приятно управлять автомобилем. Это очко очень важно для меня и в целом для команды. Гонка была непростая, но я доволен».
После двух гонок в Шпильберге Квят делит 14 место в личном зачете чемпионата с Себастьяном Феттелем.
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|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
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|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Олег Карпов