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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«Я поворачивал не глядя». Элбон о столкновении с Хэмилтоном

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«Я поворачивал не глядя». Элбон о столкновении с Хэмилтоном
Автор:
, Главный редактор
17 нояб. 2019 г., 19:50

По словам гонщика Red Bull, он не ожидал атаки со стороны пилота Mercedes в девятом повороте предпоследнего круга Гран При Бразилии – а то, что машина британца в какой-то момент оказалась в слепой зоне, только ухудшило ситуацию.

Сразу после финиша Льюис Хэмилтон взял на себя вину за столкновение с Алексом Элбоном за несколько минут до окончания дистанции. Однако и пилот Red Bull вскоре после финиша признал, что не смог предугадать действия соперника в конкретном гоночном эпизоде.

«На подходе к повороту я увидел его в зеркалах, – рассказал Элбон журналистами в паддоке. – Я понимал, что он близко, что он готов бороться со мной – но у меня не было ощущения, что он достаточно близко, чтобы пойти в атаку прямо сейчас.

Честно говоря, мне казалось, что он решит атаковать в первом повороте [финального круга]. Поэтому я особенно и не защищался, шел не по оборонительной траектории. При этом я вошел в поворот чуть быстрее, чем обычно, и в тот момент хотел как можно быстрее начать разгон, чтобы компенсировать эту помарку».

Он добавил: «При этом стоит понимать, что когда машины находятся под определенным углом друг к другу, когда они движутся бок о бок, рядом с твоим автомобилем появляется довольно большая слепая зона. Ты стараешься оставить сопернику место, но при этом не можешь быть на сто процентов уверен, где находится другая машина. И тебе по сути приходится поворачивать не глядя. Я так и сделал – тем более, я был уверен, что Льюис пока не будет предпринимать атаку».

Элбон также сообщил журналистам, что не собирается делать из столкновения трагедии.

«Я уверен, что он не хотел доводить дело до столкновения. Поэтому не чувствую какой-либо злости по отношению к Льюису. Понимаю, что он хотел как можно быстрее разобраться со мной и добраться до Макса. Да, я немного расстроен после всего этого – но в гонках такое случается», – сказал Алекс.

После столкновения пилот Red Bull смог финишировать в гонке, но только на 14-м месте.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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