«Я послал Брауна угостить его пивом». Бывший босс Mercedes о возвращении Шумахера в Ф1

Завоевав два чемпионских титула в составе Benetton, Михаэль Шумахер с 1996 года перешел в Ferrari, с которой и добился главных успехов в Формуле 1. На протяжении 11 сезонов немец входил в числе лидеров чемпионата мира, но в конце 2006-го покинул Большие Призы, переписав все книги рекордов.

Вскоре стало понятно, что гонки по-прежнему притягивают Михаэля – он выступал в мотоциклетных соревнованиях, часто приезжал в паддок Ф1. И спустя три года компания Mercedes, выкупившая команду у Росса Брауна, объявила о возвращении Шумахера.

Ник Фрай, который занимал в Brawn и Mercedes пост генерального директора, вспомнил по этому поводу одну любопытную историю.

«Когда стало ясно, что у нас не выйдет удержать Дженсона Баттона, который запросил слишком большой гонорар, платить который Mercedes наотрез отказалась, мы попали в безвыходное положение, – рассказал Фрай в недавнем подкасте F1 Racing. – [2009] год уже заканчивался. На рынке еще оставалось несколько свободных пилотов – скажем, Ник Хайдфельд, который в тот момент выступал очень неплохо.

Конечно, мы рассматривали его кандидатуру. Но проблема в том, что он не был суперзвездой.

Как-то мы с Россом собирались в очередной раз обсудить ситуацию, взяв по кружке пива. И тут я заметил неподалеку Михаэля. После чего сказал: "Росс, вы же давние друзья. Бери-ка наше пиво и иди поговори с ним".

Спустя пять минут он вернулся очень довольный, заявив: "Всё, теперь Михаэль готов к разговору. Иди ты и не упусти этот прекрасный момент"».

Как известно, усилия Шумахера позволили Mercedes заложить базис для последующих блестящих успехов, пусть даже сам немец за три сезона всего раз смог подняться на подиум.

«У него было искреннее желание работать, он полностью отдавал себя делу, – рассказал Фрай. – Он смог в этой фазе карьеры выйти на качественно новый уровень работы на брифингах, где мы обсуждали, как улучшить машину.

Когда у вас все хорошо, когда вы побеждаете, то брифинги обычно получаются короткими, после них все позволяют себе по бокалу и разъезжаются. Но он продолжал по-настоящему трудиться, впитывая новый опыт».

Бывший глава Mercedes добавил: «Видеть, как мультимиллионер и обладатель семи титулов сидит на брифингах и вкалывает по три-четыре часа, было просто невероятно».