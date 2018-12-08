«Я получил шанс и надрал ему задницу». Хаккинен вспомнил первую гонку в роли напарника Сенны

Большую часть того сезона Мика просидел на скамейке запасных. Это произошло из-за того, что осенью 1992-го Honda объявила об уходе из Ф1, и у лидера McLaren Айртона Сенны возникли сомнения, будет ли машина следующего года столь же конкурентоспособна с мотором Ford. В итоге Рону Деннису в последний момент удалось уговорить бразильца, при этом первые несколько месяцев они подписывали отдельный контракт на каждую следующую гонку.

В итоге Сенна одержал три победы в шести первых Гран При, а вот Хаккинен, который должен был пилотировать бело-красный автомобиль, остался в команде третьим лишним – в McLaren сочли, что напарником Сенны лучше сделать американского чемпиона Майкла Андретти.

Начиная с лета, сезон проходил под знаком доминирования Williams, Ален Прост и Дэймон Хилл выиграли семь раз подряд, а Андретти в это же время настолько разочаровал McLaren, что даже подиум в Монце не смог исправить ситуацию – Майклу указали на дверь, и три последних этапа в роли напарника Сенны предстояло выступать Хаккинену.

Mika Hakkinen with Ron Dennis and Giorgio Ascanelli Photo by: Rainer W. Schlegelmilch Mika Hakkinen in his first race for McLaren Ford Photo by: LAT Photographic

Эта история началась в последний уик-энд сентября в португальском Эшториле. Пятничным утром Мика оказался на 0,011 секунды быстрее бразильца в тренировке, а после обеда проехал свой квалификационный круг всего на 0,002 секунды медленнее трёхкратного чемпиона мира. В субботу оба прибавили в скорости, но Хаккинен проехал на 48 тысячных быстрее Сенны.

Стали ли такие результаты сюрпризом для бразильского Волшебника?

«Сюрпризом? Несомненно! – уверен Мика, вспоминая те события. – Я чувствовал, что после зимних тестов он был настроен позитивно, но, как вы понимаете, они проходили в прохладное время, когда было сложно перегреть шины.

Айртон показывал [зимой] хороший темп, ему было комфортно, и он сказал: "Что ж, McLaren, давайте попробуем". Когда сезон начался, все шло хорошо, хотя Майкл Андретти выглядел не столь здорово из-за множества аварий.

Но после нескольких гонок возникло ощущение, что в действительности машина не так и быстра. Айртон заметно уступал Алену Просту, постоянно был на полсекунды или целую секунду позади. И из-за этого он быстро утратил мотивацию.

К Эшторилу у меня уже сложилось устойчивое впечатление, что Айртон не выжимает из машины всего, на что та способна. Ну и напарник, конечно, не оказывал на него никакого давления, что тоже не помогало ситуации. Так что я, получив свой шанс в Эшториле, надрал ему задницу».

Сенна быстро понял, насколько быстр его новый партнер по команде. Он прямо по ходу уик-энда попробовал ускориться – и даже попал в довольно серьезную аварию на воскресной утренней разминке.

Борьба Мики Хаккинена (McLaren) и Жана Алези (Ferrari) на Гран При Португалии 1993 года Фото: Sutton Images

Сам Хаккинен тоже разбил машину – это произошло на 33-м круге гонки. Но до этого он обогнал на разгоне к первому повороту стартовавшего с поула Проста и пробовал обойти вырвавшегося вперед Жана Алези (их борьба показана на фото выше), однако еще до конца круга пропустил Сенну. Впрочем, в той гонке никому из пилотов McLaren не удалось добраться до финиша – еще до аварии финна на машине Айртона сгорел мотор.

Однако Португалия стала для команды последним разочарованием в том сезоне, так как Сенна выиграл две оставшиеся гонки чемпионата.

«Думаю, он по-настоящему проснулся в тот момент, – сказал Мика. – Знаете, ведь вышло так, что трехкратный чемпион мира вдруг подумал: "Эй, какого черта этот блондинистый финн тут устроил?". Тогда он начал бороться по-настоящему, работать предельно упорно. У него был инженер, итальянец по имени Джорджо [Асканелли], и они смогли получить от машины абсолютный максимум. После Гран При в Эшториле я осознал, каким же неопытным был в тот момент по сравнению с Айртоном.

Он просто начал работать на полную, потому, собственно, и добился таких классных результатов в оставшихся гонках. И хотя мы по-прежнему были близки по времени на круге, ему удавалось приходить к такой скорости гораздо быстрее меня. У него был колоссальный опыт».

Гран При Австралии 1993 года: Айртон Сенна (McLaren), Ален Прост (Williams), Михаэль Шумахер (Benetton), Дэймон Хилл (Williams); Герхард Бергер (Ferrari), Мика Хаккинен (McLaren) Фото: LAT Images

Для Хаккинена все это значило только одно: после яркого начала он превратился в одного из тех, кому Сенна собрался напомнить о своей истинной скорости.

«Это так, – признал Мика. – Тебе нужна по-настоящему хорошая команда, люди вокруг. McLaren поддерживала каждого из нас, но у него был ведущий инженер, инженер по работе с данными, главный механик. Это именно то, что тебе требуется для работы, для технического взаимодействия с машиной. И именно это определяет разницу. Он концентрировался максимально тщательно, мне это было ясно видно.

Вы не можете добиться, чтобы машина была безупречна в каждом повороте. Вам требуются определенные компромиссы. И здесь хорошая команда очень важна, а Айртон умел работать с людьми. И в этом я тоже многому у него научился: например, никогда не жертвовать поведением машины в тех поворотах, где можно много отыграть. Пусть она едет чуть хуже там, где много не потерять, и где что-то можно компенсировать собственным талантом.

Кроме того, вам необходимо постоянно мотивировать команду. Вспомните, когда Айртон пришел в McLaren [в 1988 году], у них была просто чумовая машина. Они выигрывали практически каждую гонку, что было фантастикой. Потому в сложных ситуациях, как в 1993-м, Айртон имел возможность добиться того, чтобы все было пусть и не фантастически, но и не плохо.

Я думаю, что в такие моменты вам нужно отдавать работе еще больше сил. Имея хороших инженеров и механиков, вы должны заботиться о них и мотивировать. Если вам это не удается, они тоже чувствуют себя скверно, и тогда все становится просто ужасно.

И мне казалось, что по ходу того сезона он [Сенна] порой не поддерживал людей в достаточной степени».

1st: Ayrton Senna McLaren, centre. 2nd: Alain Prost Williams, left. 3rd: Mika Hakkinen McLaren, right. Photo by: Sutton Images Podium: race winner Ayrton Senna, McLaren, third place Mika Hakkinen, McLaren Photo by: Sutton Images

Следующая гонка сезона-1993 на «Сузуке» принесла Хаккинену первый подиум, который очень помог его карьере. Что гонщик ощущал в тот момент?

«Это было потрясающе, – признался он. – Конечно, я был очень рад. И в то же время невероятно злился на себя за то, что не победил. Тот результат очень помог мне обрести уверенность в себе, мне было приятно показать команде, на что я способен.

К тому же, сам тот подиум был очень значимым, на нем стояли мы, два пилота McLaren, и Ален. Когда поднимаешься на пьедестал вместе с двумя великими чемпионами, это невероятно мотивирует».