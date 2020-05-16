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Формула 1 / Новость

«Я отказал им – и Льюису нечего там делать». Култхард об интересе Хэмилтона к Ferrari

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«Я отказал им – и Льюису нечего там делать». Култхард об интересе Хэмилтона к Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению шотландца, действующему чемпиону мира стоит продолжать выступления за Mercedes вплоть до завершения карьеры

В 2019 году Льюис Хэмилтон несколько раз встречался с Ferrari для переговоров о контракте. Даже босс Mercedes Тото Вольф оценивал шансы потерять своего звездного пилота в 25%. Однако в итоге в Маранелло предпочли подписать контракт с Карлосом Сайнсом, и теперь вакансий в Скудерии не предвидится до 2023 года.

Тем не менее Хэмилтон не раз говорил об интересе к выступлениям на алой машине. Сейчас шестикратному чемпиону мира 35 лет, и потенциально он вполне может участвовать в гонках достаточно долго, чтобы дождаться возможности стать пилотом Ferrari.

Однако Дэвид Култхард, опираясь на собственный опыт, посоветовал Льюису отказаться от этих планов.

«Думаю, ему не стоит переходить туда, – рассказал вице-чемпион мира в интервью Daily Mail. – Льюис провел большую часть карьеры с Mercedes и выступал в Формуле 1 только с их моторами, начиная еще с McLaren. Мне кажется, он создан для работы в британских командах.

Даже если в итоге он покинет Mercedes, я не вижу, как ему удастся работать в итальянской культуре. Я знаю, о чем говорю, ведь Ferrari предлагала мне контракт на 1996 год. Но в итоге я пришел к пониманию, что мне комфортнее работать в британских командах.

Это вовсе не является проявлением неуважения или национализма. Я просто понял, что не смогу вписаться. И с Льюисом, мне кажется, все обстоит так же. Так что, полагаю, он или будет продолжать в Mercedes, или уйдет из Формулы 1».

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Фото: Sutton Images

«Если только он предложит свои услуги бесплатно»

Дэвид добавил, что также считает неправильным, если Тото Вольф пригласил в напарники к Хэмилтону его главного соперника последних лет Себастьяна Феттеля. Тот остался без места после разрыва со Скудерией.

«Для Mercedes приглашение Феттеля будет ошибкой, – сказал победитель 13 Гран При. – У них есть Льюис, который может выигрывать гонки и чемпионаты. Приглашать Себа, надеясь, что это заставит Льюиса выкладываться еще больше? Такого сложно ожидать.

Если посмотреть на лидеров спорта, на тех, кто постоянно побеждает, то мне не кажется, что им требуется присутствие в гараже четырехкратного чемпиона мира, чтобы добиваться от себя максимума. Напротив, появление Феттеля может иметь для команды разрушительные последствия. 

Конечно, если он предложит им выступать бесплатно, то совету директоров Mercedes стоит всерьез изучить это предложение. В конце концов, речь идет о немецком пилоте в немецкой команде. Но лично я просто не могу представить себе подобной истории. Пара из Валттери [Боттаса] и Льюиса выглядит самым эффективным вариантом выиграть новые титулы. 

Конечно, оба пилота не могут стать чемпионами, так не бывает. В итоге это приведет к внутреннему противостоянию. История уже показала, во что это может вылиться, когда в одной команде выступают два сильных характера».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дэвид Култхард , Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

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