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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Хюлькенберг о столкновении с Квятом: Я оставил ему достаточно места

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Хюлькенберг о столкновении с Квятом: Я оставил ему достаточно места
Автор:
, Редактор
27 окт. 2019 г., 21:59

Гонщик Renault посчитал россиянина виновным в столкновении на последнем круге в Мехико, но не стал держать на него обиду.

В концовке гонки Даниил Квят догнал пилота Renault Нико Хюлькенберга и в борьбе зацепил заднее колесо машины немца, которого после этого развернуло. В итоге Квят вышел на девятое место, но выбыл из очковой зоны практически сразу после финиша, так как судьи присудили ему как виновнику столкновения штраф в десять секунд.

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После штрафа Квята Хюлькенберг вернулся в десятку, но уже позади Пьера Гасли. После финиша он описал свое виденье произошедшего.

«Не знаю почему, но команда провела мне пит-стоп неожиданно рано, кажется, на 17 или 18 круге, – рассказал Хюлькенберг журналистам. – Я мог бы и подольше оставаться на трассе, думаю еще кругов десять. Мы это обсудим.

В итоге на пяти последних пяти у меня возникли проблемы, передние шины стали сдавать все больше и больше. Становилось все сложнее, и на последних двух кругах я был вынужден буквально выживать.

Я уверен, что Квят виноват в столкновении. Он получил наказание, а мне это стоило одного очка. Я оставил ему достаточно места на трассе, но он дал мне пинка, из-за чего меня развернуло.

Это гонки, и как гонщик он был обязан попробовать обогнать, так что я не могу на него сердиться. Однако надо стараться совершать обгоны чище, без контактов между машинами, не посылая соперника в стену».

Дополнительная информация: Эд Стро

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Автор Сергей Иванов

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