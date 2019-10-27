Хюлькенберг о столкновении с Квятом: Я оставил ему достаточно места
Гонщик Renault посчитал россиянина виновным в столкновении на последнем круге в Мехико, но не стал держать на него обиду.
В концовке гонки Даниил Квят догнал пилота Renault Нико Хюлькенберга и в борьбе зацепил заднее колесо машины немца, которого после этого развернуло. В итоге Квят вышел на девятое место, но выбыл из очковой зоны практически сразу после финиша, так как судьи присудили ему как виновнику столкновения штраф в десять секунд.
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После штрафа Квята Хюлькенберг вернулся в десятку, но уже позади Пьера Гасли. После финиша он описал свое виденье произошедшего.
«Не знаю почему, но команда провела мне пит-стоп неожиданно рано, кажется, на 17 или 18 круге, – рассказал Хюлькенберг журналистам. – Я мог бы и подольше оставаться на трассе, думаю еще кругов десять. Мы это обсудим.
В итоге на пяти последних пяти у меня возникли проблемы, передние шины стали сдавать все больше и больше. Становилось все сложнее, и на последних двух кругах я был вынужден буквально выживать.
Я уверен, что Квят виноват в столкновении. Он получил наказание, а мне это стоило одного очка. Я оставил ему достаточно места на трассе, но он дал мне пинка, из-за чего меня развернуло.
Это гонки, и как гонщик он был обязан попробовать обогнать, так что я не могу на него сердиться. Однако надо стараться совершать обгоны чище, без контактов между машинами, не посылая соперника в стену».
Дополнительная информация: Эд Стро
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Об этой статье
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|Гонка
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хюлькенберг о столкновении с Квятом: Я оставил ему достаточно места
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