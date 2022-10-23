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После штрафов соперников Лэнс Стролл оказался на решетке в Остине пятым – так высоко он не был после памятного турецкого поула 2020 года. Столкновение Джорджа Расселла с Карлосом Сайнсом в первом повороте и вовсе вывело пилота Aston Martin на третье место.

После такого начала гонка обещала получиться удачной, пусть даже и было понятно, что удержаться в зоне подиума будет непросто.

Лэнс провел первый пит-стоп еще до того, как из-за аварии Валттери Боттаса на трассе появилась машина безопасности. Это дало преимущество Себастьяну Феттелю и Фернандо Алонсо, которые сменили колеса, потеряв не так много времени. Немец оказался впереди Стролла, а гонщик Alpine – сразу следом.

На 22-м круге, когда дали рестарт, Фернандо пошел в атаку на дальней прямой. Он направил машину левее, но Стролл тоже стал смещаться влево, что привело к столкновению. Aston Martin закрутило и отбросило в ограждение.

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR22, и Фернандо Алонсо, Alpine A522

На момент публикации судьи FIA еще не вынесли вердикт, кто виновен в случившемся, но сам канадец убежден, что его упрекнуть не в чем.

«Да, я предпринял свой маневр поздно, – сказал он репортерам. – Но разница в скорости была слишком большой.

Я следил за ним по зеркалам, пытаясь предугадать атаку. Но при этом это не тот случай, когда я ударил его в борт. Это он налетел своим передним крылом на задок моей машины.

Я оставил ему достаточно места с левой стороны трассы, не зажимал его, не притирал к стене. Он мог начать маневр раньше и уйти намного левее. Да и подъезжать настолько близко ко мне ему не следовало.

Так что на случившееся можно смотреть с разных точек зрения».

Стролл добавил: «Жаль, что так вышло. Это была борьба колесо в колесо, в которой, к сожалению, дошло до контакта».

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Гонщик отметил, что столкновение никак не повлияет на их отношения с Алонсо: с 2023 года пилоты станут напарниками в Aston Martin.

«Это тут ни при чем, – объяснил Лэнс. – Мы гонщики. В гонках случаются такие ситуации».

Фернандо, машина которого подлетела в воздух, не только смог продолжить борьбу после аварии, но и финишировал в итоге на седьмой позиции.