Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Сайнс о действиях Расселла: Лидеры таких ошибок не допускают Следующая / Ферстаппен: Все, что мы могли сделать для Дитриха – победить
Формула 1 / Гран При США Новость

«Я оставил достаточно места». Стролл не нашел своей вины в аварии с Алонсо

Канадский гонщик объяснил свою позицию по поводу столкновения, испортившего ему Гран При США

Автор:
Соавтор:
Мэнди Кьюри
«Я оставил достаточно места». Стролл не нашел своей вины в аварии с Алонсо
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После штрафов соперников Лэнс Стролл оказался на решетке в Остине пятым – так высоко он не был после памятного турецкого поула 2020 года. Столкновение Джорджа Расселла с Карлосом Сайнсом в первом повороте и вовсе вывело пилота Aston Martin на третье место. 

После такого начала гонка обещала получиться удачной, пусть даже и было понятно, что удержаться в зоне подиума будет непросто. 

Лэнс провел первый пит-стоп еще до того, как из-за аварии Валттери Боттаса на трассе появилась машина безопасности. Это дало преимущество Себастьяну Феттелю и Фернандо Алонсо, которые сменили колеса, потеряв не так много времени. Немец оказался впереди Стролла, а гонщик Alpine – сразу следом. 

На 22-м круге, когда дали рестарт, Фернандо пошел в атаку на дальней прямой. Он направил машину левее, но Стролл тоже стал смещаться влево, что привело к столкновению. Aston Martin закрутило и отбросило в ограждение.

Авария Лэнса Стролли, Aston Martin AMR22, и Фернандо Алонсо, Alpine A522

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR22, и Фернандо Алонсо, Alpine A522

На момент публикации судьи FIA еще не вынесли вердикт, кто виновен в случившемся, но сам канадец убежден, что его упрекнуть не в чем. 

«Да, я предпринял свой маневр поздно, – сказал он репортерам. – Но разница в скорости была слишком большой. 

Я следил за ним по зеркалам, пытаясь предугадать атаку. Но при этом это не тот случай, когда я ударил его в борт. Это он налетел своим передним крылом на задок моей машины. 

Я оставил ему достаточно места с левой стороны трассы, не зажимал его, не притирал к стене. Он мог начать маневр раньше и уйти намного левее. Да и подъезжать настолько близко ко мне ему не следовало. 

Так что на случившееся можно смотреть с разных точек зрения».

Стролл добавил: «Жаль, что так вышло. Это была борьба колесо в колесо, в которой, к сожалению, дошло до контакта».

Дополнение: Стролла наказали за аварию с Алонсо. В Мехико его переставят на три позиции

Гонщик отметил, что столкновение никак не повлияет на их отношения с Алонсо: с 2023 года пилоты станут напарниками в Aston Martin.

«Это тут ни при чем, – объяснил Лэнс. – Мы гонщики. В гонках случаются такие ситуации». 

Фернандо, машина которого подлетела в воздух, не только смог продолжить борьбу после аварии, но и финишировал в итоге на седьмой позиции. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Сайнс о действиях Расселла: Лидеры таких ошибок не допускают
Предыдущая новость

Сайнс о действиях Расселла: Лидеры таких ошибок не допускают
Следующая новость

Ферстаппен: Все, что мы могли сделать для Дитриха – победить

Ферстаппен: Все, что мы могли сделать для Дитриха – победить
Больше от
Филип Клерен
Операция Элбона привела к осложнениям Гран При Италии
Формула 1

Операция Элбона привела к осложнениям

Хэмилтон отказался говорить с Алонсо после аварии в Спа Гран При Бельгии
Формула 1

Хэмилтон отказался говорить с Алонсо после аварии в Спа

Ferrari усомнилась, что FIA под силу контролировать расходы команд
Формула 1

Ferrari усомнилась, что FIA под силу контролировать расходы команд

Лэнс Стролл Больше от
Лэнс Стролл
Стролла наказали за аварию с Алонсо. В Мехико его переставят на три позиции Гран При США
Формула 1

Стролла наказали за аварию с Алонсо. В Мехико его переставят на три позиции

Гран При США-2022: расписание, факты и статистика Гран При США
Формула 1

Гран При США-2022: расписание, факты и статистика

Еще два титула. Обзор уик-энда Прайм
Formula Renault

Еще два титула. Обзор уик-энда

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США Гран При Японии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

Aston Martin наняла себе своего Марко. Он соотечественник Алонсо
Формула 1

Aston Martin наняла себе своего Марко. Он соотечественник Алонсо

Технический анализ: что интересного команды привезли в Японию Гран При Японии
Формула 1

Технический анализ: что интересного команды привезли в Японию

Самое важное:

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas
Формула 1 Формула 1

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas

После финиша в Остине американская команда потребовала наказать соперников. Ее босс рассказал подробности этой истории

Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC
WRC WRC

Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC

Эстонский гонщик должен был выступать за команду в 2023 году, но воспользовался опционом, чтобы уйти досрочно

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу
Формула 1 Формула 1

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу

По мнению руководителя Mercedes, столкновение британского гонщика с Карлосом Сайнсом в первом повороте было гоночным эпизодом

Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне
Формула 1 Формула 1

Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне

Гонщик Mercedes признал свою вину в столкновении после старта. При этом его собственная машина тоже получила серьезные повреждения

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.