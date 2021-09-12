Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение Следующая / Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном
Формула 1 / Гран При Италии Новости

«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом

Автор:

После столкновения Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном в Монце руководители их команд отреагировали в целом сдержано, но не избежали упреков

«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом

Авария на 26-м круге выглядела классическим гоночным инцидентом – ни одного из пилотов нельзя назвать ее главным виновником, а двойной сход едва ли принес выгоду хоть кому-то из них.

Читайте также:

Глава Mercedes Тото Вольф, высказывая свое мнение, назвал действия Ферстаппена «тактическим фолом», так как ему как лидеру сезона двойной сход был более выгоден. 

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер не мог не ответить своему давнему оппоненту. 

«Я очень огорчен тем, что Тото заговорил о профессиональном фоле, – сказал британец в эфире Sky Sports. – Лично я считаю это гоночным происшествием. Хорошо еще, что сегодня никто не пострадал. 

Мне кажется, [Ферстаппен] достаточно продвинулся вперед, чтобы ему оставили чуть больше места слева. Понятно, что у каждой стороны тут свои аргументы, а истина где-то посередине. Но, думаю, вы согласитесь, что это гоночный инцидент. 

Можно говорить, что Максу стоило уходить левее, можно – что Льюис должен был оставить ему больше пространства».

Судьи вызвали к себе обоих пилотов, итоги разбирательства пока не озвучены.

«Я не вижу, как в такой ситуации можно возложить вину на кого-то одного, – продолжил Хорнер. – От имени Макса я готов сказать, что во втором меcnt ему стоило оставить больше места. Но сам понимаю, что Льюис будет высказывать собственную точку зрения.

Если судить объективно, это ситуация 50/50. Гоночная ситуация».

Поделились
Комментарии
Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение

Предыдущая новость

Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение

Следующая новость

Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном

Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Триумф Мазепина, провал Хэмилтона. Герои и неудачники Монцы

1 дн
2
Формула 1

«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом

17 мин
3
Формула 1

Гран При Италии: пять быстрых выводов

2 ч
4
Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон просто вытолкнул меня на бордюр

1 ч
5
Формула 1

Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение

43 мин
Самое важное:
Ферстаппен: Момент не был критическим, мы могли бороться дальше
Формула 1

Ферстаппен: Момент не был критическим, мы могли бороться дальше

6мин
Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном
Формула 1

Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном

9мин
«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом
Формула 1

«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом

17мин
Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение
Формула 1

Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение

43мин
Вольф назвал действия Ферстаппена в Монце «тактическим фолом»
Формула 1

Вольф назвал действия Ферстаппена в Монце «тактическим фолом»

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Филип Клерен
Гасли и Цунода продолжат выступать за AlphaTauri в 2022 году
Формула 1

Гасли и Цунода продолжат выступать за AlphaTauri в 2022 году

Врачи разрешили Норрису стартовать в гонке Гран При Бельгии
Формула 1

Врачи разрешили Норрису стартовать в гонке

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Ферстаппен: Момент не был критическим, мы могли бороться дальше Гран При Италии
Формула 1

Ферстаппен: Момент не был критическим, мы могли бороться дальше

Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном Гран При Италии
Формула 1

Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном

Вольф назвал действия Ферстаппена в Монце «тактическим фолом» Гран При Италии
Формула 1

Вольф назвал действия Ферстаппена в Монце «тактическим фолом»

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ферстаппен: Хэмилтон просто вытолкнул меня на бордюр Гран При Италии
Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон просто вытолкнул меня на бордюр

Авария Хэмилтона и Ферстаппена в Монце: фото Гран При Италии
Формула 1

Авария Хэмилтона и Ферстаппена в Монце: фото

«Очень скучные и ничего не приносят». Перес раскритиковал спринты Гран При Италии
Формула 1

«Очень скучные и ничего не приносят». Перес раскритиковал спринты

Самое читаемое Сегодня

Триумф Мазепина, провал Хэмилтона. Герои и неудачники Монцы
Формула 1 Формула 1

Триумф Мазепина, провал Хэмилтона. Герои и неудачники Монцы

«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом
Формула 1 Формула 1

«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом

Гран При Италии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Италии: пять быстрых выводов

Ферстаппен: Хэмилтон просто вытолкнул меня на бордюр
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон просто вытолкнул меня на бордюр

Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение
Формула 1 Формула 1

Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение

Вольф назвал действия Ферстаппена в Монце «тактическим фолом»
Формула 1 Формула 1

Вольф назвал действия Ферстаппена в Монце «тактическим фолом»

Хэмилтон о столкновении: И внезапно Макс оказался на мне
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон о столкновении: И внезапно Макс оказался на мне

Авария Хэмилтона и Ферстаппена в Монце: фото
Формула 1 Формула 1

Авария Хэмилтона и Ферстаппена в Монце: фото

Самое важное:

Ферстаппен: Момент не был критическим, мы могли бороться дальше
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Момент не был критическим, мы могли бороться дальше

Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Марко не стал винить Хэмилтона в столкновении с Ферстаппеном

«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом
Формула 1 Формула 1

«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом

Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение
Формула 1 Формула 1

Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.