Авария на 26-м круге выглядела классическим гоночным инцидентом – ни одного из пилотов нельзя назвать ее главным виновником, а двойной сход едва ли принес выгоду хоть кому-то из них.

Глава Mercedes Тото Вольф, высказывая свое мнение, назвал действия Ферстаппена «тактическим фолом», так как ему как лидеру сезона двойной сход был более выгоден.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер не мог не ответить своему давнему оппоненту.

«Я очень огорчен тем, что Тото заговорил о профессиональном фоле, – сказал британец в эфире Sky Sports. – Лично я считаю это гоночным происшествием. Хорошо еще, что сегодня никто не пострадал.

Мне кажется, [Ферстаппен] достаточно продвинулся вперед, чтобы ему оставили чуть больше места слева. Понятно, что у каждой стороны тут свои аргументы, а истина где-то посередине. Но, думаю, вы согласитесь, что это гоночный инцидент.

Можно говорить, что Максу стоило уходить левее, можно – что Льюис должен был оставить ему больше пространства».

Судьи вызвали к себе обоих пилотов, итоги разбирательства пока не озвучены.

«Я не вижу, как в такой ситуации можно возложить вину на кого-то одного, – продолжил Хорнер. – От имени Макса я готов сказать, что во втором меcnt ему стоило оставить больше места. Но сам понимаю, что Льюис будет высказывать собственную точку зрения.

Если судить объективно, это ситуация 50/50. Гоночная ситуация».