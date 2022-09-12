«Я ничего не мог поделать». Норрис объяснил неудачный старт

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Из-за множества штрафных перестановок стартовая решетка Гран При Италии очень мало напоминала результаты квалификации. Хотя в субботу Ландо Норрис из McLaren стал по скорости только седьмым, отстав от поула Шарля Леклера на 1,4 секунды, гонку он начинал третьим.

Однако когда соперники помчались вперед по сигналу светофора, разгон Норриса оказался далеко не столь быстрым. Ландо оказался лишь седьмым, хотя затем и смог обогнать по ходу первого круга Фернандо Алонсо из Alpine.

Объясняя эту неудачу на воскресном медиа-брифинге, пилот дал понять, что сам неверно выбрал настройки для старта, а затем уже не мог изменить их.

Он сказал: «Я ничего не мог поделать. Такими были установки стартовой программы. Она предустанавливается заранее, пилот уже не может ничего поменять после минутного сигнала до старта [прогревочного круга], это запрещено.

Команда предупредила меня, потому я заранее ожидал, что все будет плохо. Мне удалось неплохо среагировать на светофор, и в первый момент я даже подумал, что все будет нормально, но…

У нас никогда не было такого прежде – и я очень надеюсь, что в будущем подобное тоже не повторится».

Норрис провел гонку с предельно поздним пит-стопом, но из-за заминки при замене колес вернулся на трассу лишь девятым. Свежие шины позволили ему опередить Пьера Гасли с Даниэлем Риккардо, но затем самого пилота McLaren оставил позади Серхио Перес.

«Гонка оказалась богатой на взлеты и падения, – сказал британец, завершивший дистанцию седьмым. – Полагаю, сегодня я должен был финишировать пятым, потому в целом расстроен.

Заминка на старте, потом плохой пит-стоп – все это привело к тому, что мы проиграли позицию Льюису. Возможно, он все равно смог бы опередить меня на трассе, но это другой вопрос. В любом случае, у нас была возможность побороться с ними. Да и машина безопасности могла помочь.

Так что я вполне мог стать пятым, но финишировал седьмым».

До старта Ландо называл седьмое место максимально возможным и говорил, что будет рад такому результату.

Дополнительная информация: Филип Клерен

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