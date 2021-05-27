«Я неверно оценивал Сайнса». Росберг признал ошибку
Чемпион мира 2016 года признался, что был не прав в прогнозах на сезон-2021
Этой зимой сразу несколько сильных гонщиков Ф1 сменили команды. И почти для всех адаптация на новом месте оказалось сложной – достаточно упомянуть трудности Себастьяна Феттеля в первых Гран При и безуспешные попытки Серхио Переса угнаться за Максом Ферстаппеном в Red Bull.
На этом фоне весьма неплохо выглядит Карлос Сайнс. Испанец пока уступает в Ferrari Шарлю Леклеру, но недавний этап в Монако позволил новобранцу поколебать лидирующие позиции напарника внутри команды.
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Прогресс испанца отметили многие – а экс-пилот Ф1 Нико Росберг даже вынужден был признать, что ошибался в оценках перспектив испанца.
«Я был не прав, – честно сказал Нико в эфире Sky Италия. – Год назад я одним из первых заговорил, что Ferrari напрасно взяла Сайнса, что вместо него они должны были брать Даниэля Риккардо.
Но я смотрю, где Риккардо сейчас, вижу трудности Феттеля и Переса – и должен сказать, что в сравнении с Сайнсом все они просто нигде.
Из всей этой четверки только Карлос производит впечатление, что он уже полностью освоился в новой команде. Он отлично смотрится в Ferrari и активно наступает на пятки Леклеру.
В Монако гонщики были практически вровень, потому могу лишь поздравить Карлоса, он отлично справляется с работой. А Ferrari выбрала правильного парня. Очень приятно смотреть. как они работают вместе».
Нико добавил: «Мне также понравилось, что после второго места он был немного недоволен. Он чувствовал, что по скорости мог завоевать в субботу поул, а на следующий день выиграть гонку. Это это подход пилота-победителя».
Шарль Леклер не вышел на старт в Монако, однако в таблице общего зачета опережает напарника на два очка.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Росберг , Карлос Сайнс
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Александр Кабановский