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Формула 1 Новость

«Я неверно оценивал Сайнса». Росберг признал ошибку

Автор:
, Ответственный редактор

Чемпион мира 2016 года признался, что был не прав в прогнозах на сезон-2021

«Я неверно оценивал Сайнса». Росберг признал ошибку

Этой зимой сразу несколько сильных гонщиков Ф1 сменили команды. И почти для всех адаптация на новом месте оказалось сложной – достаточно упомянуть трудности Себастьяна Феттеля в первых Гран При и безуспешные попытки Серхио Переса угнаться за Максом Ферстаппеном в Red Bull.

На этом фоне весьма неплохо выглядит Карлос Сайнс. Испанец пока уступает в Ferrari Шарлю Леклеру, но недавний этап в Монако позволил новобранцу поколебать лидирующие позиции напарника внутри команды. 

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Прогресс испанца отметили многие – а экс-пилот Ф1 Нико Росберг даже вынужден был признать, что ошибался в оценках перспектив испанца. 

«Я был не прав, – честно сказал Нико в эфире Sky Италия. – Год назад я одним из первых заговорил, что Ferrari напрасно взяла Сайнса, что вместо него они должны были брать Даниэля Риккардо. 

Но я смотрю, где Риккардо сейчас, вижу трудности Феттеля и Переса – и должен сказать, что в сравнении с Сайнсом все они просто нигде. 

Из всей этой четверки только Карлос производит впечатление, что он уже полностью освоился в новой команде. Он отлично смотрится в Ferrari и активно наступает на пятки Леклеру. 

В Монако гонщики были практически вровень, потому могу лишь поздравить Карлоса, он отлично справляется с работой. А Ferrari выбрала правильного парня. Очень приятно смотреть. как они работают вместе».

Нико добавил: «Мне также понравилось, что после второго места он был немного недоволен. Он чувствовал, что по скорости мог завоевать в субботу поул, а на следующий день выиграть гонку. Это это подход пилота-победителя».

Шарль Леклер не вышел на старт в Монако, однако в таблице общего зачета опережает напарника на два очка.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Росберг , Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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