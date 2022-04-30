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Кевин Магнуссен потерял место в пелотоне Ф1, когда команда Haas заменила обоих пилотов перед сезоном-2021. Он уехал в Америку, где выступал в марафонских гонках IMSA, а также вышел на старт «24 часов Ле-Мана» в одном экипаже со своим отцом Яном.

Когда этой весной Haas разорвала контракт с Никитой Мазепиным, на замену ему решили позвать именно Магнуссена – и тот вернулся в Ф1, разорвав все прежние договоренности.

Однако, как рассказал сам Кевин, после возобновления карьеры в чемпионате мира он смотрит на спорт и себя в нем уже не так, как прежде.

«Сейчас все иначе, – рассказал датчанин журналистам в Имоле. – Все потому, что я закрыл эту страницу и практически смирился с тем, что она осталась в прошлом.

Сейчас, после возвращения, я воспринимаю Ф1 просто как каждодневную работу. И стараюсь концентрироваться на ней, получать удовольствие, но в то же время делать все возможное.

Я не ощущаю на своих плечах большого прессинга ожиданий. Конечно, я бы хотел стать чемпионом Формулы 1. Эта мечта остается, но теперь я отношусь к ней иначе. Мои ожидания изменились. Если получится – я, конечно, очень обрадуюсь.

Я в чемпионате, у меня есть место, все возможно. Но теперь это никак не давит на меня».

Он признался, что год вне Ф1 дал возможность иначе взглянуть на многие вещи.

«Порой только потеряв что-то, ты понимаешь, чем располагал, – объяснил 29-летний гонщик. –В прошлом году я вспоминал свою карьеру в Ф1 и ощущал приятные эмоции.

Это случалось и прежде, но не так. Меня очень многое расстраивало, и приходилось выискивать то, что не доставляет негатива. То, что я не могу выигрывать, было для меня куда важнее самого факта выступлений в Формуле 1.

Я не ценил этого, но теперь все стало иначе».

Магнуссен сильно начал сезон-2022, заработав очки в трех из четырех прошедших Гран При. Кевин идет десятым в общем зачете, тогда как его напарник Мик Шумахер пока не заработал ни одного зачетного балла.