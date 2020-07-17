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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

«Я не собираюсь сдаваться». Ферстаппен все еще рассчитывает на титул

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«Я не собираюсь сдаваться». Ферстаппен все еще рассчитывает на титул
Автор:
Соавтор: Эрвин Ягги
17 июл. 2020 г., 11:15

Лидер Red Bull Racing понимает, что Mercedes сильнее, но отказываться от борьбы не хочет

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон выиграли обе гонки в Австрии и лидируют в личном зачете чемпионата. Макс Ферстаппен, которого многие эксперты называли единственным возможным соперником пилотов Mercedes в этом году перед стартом сезона, пока идет шестым. Голландец отстает от Боттаса на 28 очков. Тем не менее Макс все еще намерен побороться за титул.

«Конечно, мы уже осложнили себе жизнь из-за схода в первый уик-энд, и это не секрет, – сказал Ферстаппен в ходе конференции с голландскими журналистами в четверг. – Да, сейчас календарь постепенно расширяется, но гонок в любом случае будет меньше, чем планировалось. Так что если мы и правда собираемся бороться за чемпионат, нам надо начинать выигрывать прямо сейчас.

Определенно, мы уже достаточно далеко позади, но я не хочу сдаваться. Легко нам точно не будет, но сдаваться прямо сейчас – это не вариант».

Он добавил: «Я всегда стараюсь показать максимум. Даже если я знаю, что мы не можем пока одолеть Mercedes. Я хочу подобраться к ним настолько близко, насколько возможно. Я мог бы ехать на пару десятых с круга медленнее и все равно оказался бы на финише третьим. Но я просто так не умею.

Вспомните, как было с Боттасом [во второй гонке в Шпильберге]. Я мог бы просто пропустить его, не сопротивляться. Я знал, что он так или иначе все равно обгонит меня, но я не собирался облегчать ему жизнь».

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Многие надеются, что в Венгрии Red Bull сможет навязать борьбу Mercedes благодаря характеристикам трассы, но Ферстаппен не рассчитывает, что его машина на «Хунгароринге» будет быстрейшей.

«Mercedes настолько сильна, что они могут доминировать на любой трассе, – сказал Макс. – Я просто надеюсь, что мы будем чуть ближе к ним».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
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Автор Олег Карпов

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