Юки Цунода стартовал в Бахрейне с 13-й позиции – однако решил не рисковать в первых поворотах, а потому пропустил еще пару соперников. После этого всю дистанцию гонщик AlphaTauri прорывался наверх и в итоге завершил дистанцию девятым.

Он не только стал первым за пять лет пилотом, сумевшим заработать очки в дебютном Гран При, но и запомнился болельщикам обгоном Лэнса Стролла из Aston Martin на последнем круге.

«На финальном отрезке гонки я выдал все, на что способен, – признался Юки на вечерней медиа-сессии, – в том числе и в плане контроля резины. Думаю, если сравнивать с двумя предыдущими отрезками, мой темп получился хорошим.

Я обогнал Стролла в первом повороте последнего круга. Атака была очень поздней, но я понял, что если не обгоню его, то просто не смогу уснуть ночью.

Два круга до этого вышли очень сложными из-за "грязного" воздуха за его машиной. Я наделал немало ошибок. И от того еще более рад, что все же смог обогнать.

Рад, но в то же время немного расстроен, так как потерял слишком много позиций на старте и потом вынужден был тратить время, чтобы вернуть их».

Японец добавил: «Знаете, возможно я поставил себе перед гонкой слишком высокие цели. Но ведь я увидел, чего добился мой напарник в квалификации (Гасли показал в субботу пятую скорость – прим.ред.). Потому я и нацелился так высоко, а теперь не на сто процентов доволен».