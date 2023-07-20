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«Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится

Впервые появившись в паддоке Ф1 в униформе AlphaTauri, австралийский пилот рассказал об ожиданиях от новой страницы карьеры – и пожалел Ника де Вриса

Джонатан Нобл
Автор:
Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri

В этот уик-энд Даниэль Риккардо возвращается в Формулу 1 – 34-летний австралиец занял в команде AlphaTauri место уволенного Ника де Вриса и рассчитывает использовать оставшиеся гонки сезона, чтобы доказать свое право выступать за Red Bull в 2025 году

В медиа-день накануне старта уик-энда пилот рассказал, что шести месяцев без гонок ему хватило, чтобы восстановить психологическое состояние и сделать важные выводы из опыта своих выступлений за McLaren, которые привели к досрочному расторжению контракта в конце 2022 года. 

Отвечая на вопрос Motorsport.com, не опасается ли он чего-то подобного в команде из Фаэнцы, машина которой остается одной из самых медленных в пелотоне, Даниэль рассказал: «Мои проблемы двух последних лет начались с того, что я попал в своего рода ловушку, когда стал рассуждать так: "Ну да, машина мне не очень подходит. Значит, надо поработать над этим и этим".

В такой ситуации ты сам становишься своим главным врагом. Помню свою первую квалификацию в McLaren, я отлично провел ее. И именно потому, что в тот момент еще не грузил себя всеми этими размышлениями. 

Так что сейчас я тоже постараюсь не углубляться в такие материи. Я знаю, что у нашей машины есть ограничения, и ощущения от нее, понятное дело, тоже будут не столь позитивными, как от Red Bull, на которой я ездил недавно. Но будем работать с тем, что есть.  

Недавно я провел сессию на симуляторе, все неплохо. День получился вполне продуктивным. Конечно, надо понять, как все будет работать на реальной трассе – спросите меня об этом завтра».

Риккардо добавил, что последние полгода без гонок пошли ему на пользу: «Я многое узнал, да и последние два года тоже нельзя считать потерянными безо всякого толка. Но именно в прошедшие шесть месяцев, обдумывая собственную карьеру, я понял, в каких случаях стоило действовать иначе – что-то сделать или сказать не так, как я поступил в тот момент». 

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

«Вопрос в том, осталось ли у него желание»

Разумеется, Риккардо спросили и про Ника де Вриса, место которого он занял до конца нынешнего чемпионата. 

«Обидно за него, – сказал пилот. – Наверное, всего этого можно было избежать. Обычно, если на рынке пилотов происходят какие-то движения, то по ходу летнего перерыва. 

Но после того, что прошел я сам… Знаете, Ник ведь практически моего возраста. Поэтому невозможно ему не сочувствовать. Мы ведь тратим всю свою жизнь, чтобы достичь заветной цели. Может, в Ф1 он был и не слишком опытен, но много где выступал.

Ему же под 30, он прекрасно понимает наш спорт. И если хочет продолжать – думаю, может попробовать вернуться. Год назад я сам не был уверен, что [после завершения сезона-22] вообще когда-нибудь сяду за руль машины Ф1. И вот смотрите, я здесь. Так что подобное возможно. 

Вопрос в том, осталось ли у него желание. Когда получаешь такой удар, непросто вернуться. Но я желаю ему успеха и буду рад вновь увидеть на стартовой решетке».

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