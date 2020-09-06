«Я не один». Бинотто заверил в поддержке со стороны боссов Ferrari

Скудерия слабо начала сезон, а Гран При на быстрых трассах в Спа и Монце показали явную нехватку темпа у алых машин.

В такой ситуации многие высказали мнение, что глава команды Маттиа Бинотто не лучшим образом справляется со своими обязанностями. Сам итальянец в преддверии уик-энда в Монце признался, что действительно размышлял о своей компетентности.

Прежде он занимал в Маранелло пост технического директора, а после увольнения Мауриццио Арривабене стал руководителем Ferrari. Бинотто признал, что смена роли не могла не сказаться на работе команды.

«У главы коллектива техническая составляющая не является главной, – объяснил он в интервью в интервью газете Corriere della Sera. – Мы занимались работой над продлением контракта Шарля [Леклера], над приглашением Карлоса [Сайнса] и многими другими вопросами.

Возможно, что ослабив внимание к технике, мы недостаточно верно организовали делегирование полномочий. Но давайте не забывать, что меня назначили руководителем полтора года назад без предварительного уведомления. Все требует времени, любая успешная история иллюстрирует это.

Когда я сравниваю, как работала Ferrari в [не самом удачном] 1995 году и в [чемпионском] 2000-м, то вижу множество отличий. И нынешняя реорганизация тоже не будет последней»

Также Маттиа попросили прокомментировать предположения о том, что он – в отличие от Арривабене – не пользуется поддержкой больших боссов Ferrari Луи Камильери и Джона Элканна.

«Это одна из самых неверных вещей, какие я слышал, – заверил он. – Я не один, уверяю вас. Они дают мне советы. Да, их стиль руководства отличается от того, к чему я привык прежде. Но я не один, это совершенно точно».