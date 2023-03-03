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«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках

Возвращение канадца за руль машины Ф1 оказалось далеко не таким простым, как могло показаться

Адам Купер
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«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках
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Лэнс Стролл вынужден был пропустить все предсезонные тесты Ф1 после того, как упал с велосипеда во время поездки в Малаге и серьезно повредил правое запястье. Гонщику потребовалась операция, однако команда Aston Martin в последний момент решила доверить именно ему свою машину на Гран При Бахрейна. 

В пятницу канадец стал шестым по скорости, однако на кадрах трансляции было видно, как он дает отдыхать травмированной руке, а на входе в первый поворот – медленный правый – активно задействует левую руку.

«Лэнс, нужно иначе проходить первый поворот, чтобы не терять во втором, – сказал ему по радио гоночный инженер Бен Митчелл. – Жертвуй первым ради второго».

Стролл ответил: «Я не могу, парень. Руки не позволяют».

После этого инженер предложил: «Если сильнее тормозить в первом повороте, то получится меньше рулить. Так поступают другие. Так что тормози больше, крути руль меньше, отдай приоритет выходу».

В конце второй сессии Лэнс и вовсе покидал кокпит при помощи механиков.

Лэнс Стролл, Aston Martin, выбирается из машины с помощью механиков

Лэнс Стролл, Aston Martin, выбирается из машины с помощью механиков

Репортеры спросили гонщика, уверен ли он, что справится с нагрузкой в воскресной гонке. 

«Я просто берег [руку], – ответил Лэнс. – Это позволяло чувствовать себя чуть лучше. Но я точно уверен, что в состоянии управлять машиной. 

Я нормально себя чувствую. Немного жестковато, но в челом сегодня все было в порядке».

В пятницу Стролл преодолел в общей сложности 45 кругов – 17 за первый час и 28 за второй. Гоночная дистанция в Бахрейне составляет 57 кругов. 

Другой гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо за три дня тестов оставил позади в общей сложности 270 кругов. По итогам пятничных тренировок в Сахире испанский ветеран стал быстрейшим. 

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