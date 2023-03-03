«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках
Возвращение канадца за руль машины Ф1 оказалось далеко не таким простым, как могло показаться
Лэнс Стролл вынужден был пропустить все предсезонные тесты Ф1 после того, как упал с велосипеда во время поездки в Малаге и серьезно повредил правое запястье. Гонщику потребовалась операция, однако команда Aston Martin в последний момент решила доверить именно ему свою машину на Гран При Бахрейна.
В пятницу канадец стал шестым по скорости, однако на кадрах трансляции было видно, как он дает отдыхать травмированной руке, а на входе в первый поворот – медленный правый – активно задействует левую руку.
«Лэнс, нужно иначе проходить первый поворот, чтобы не терять во втором, – сказал ему по радио гоночный инженер Бен Митчелл. – Жертвуй первым ради второго».
Стролл ответил: «Я не могу, парень. Руки не позволяют».
После этого инженер предложил: «Если сильнее тормозить в первом повороте, то получится меньше рулить. Так поступают другие. Так что тормози больше, крути руль меньше, отдай приоритет выходу».
В конце второй сессии Лэнс и вовсе покидал кокпит при помощи механиков.
Лэнс Стролл, Aston Martin, выбирается из машины с помощью механиков
Репортеры спросили гонщика, уверен ли он, что справится с нагрузкой в воскресной гонке.
«Я просто берег [руку], – ответил Лэнс. – Это позволяло чувствовать себя чуть лучше. Но я точно уверен, что в состоянии управлять машиной.
Я нормально себя чувствую. Немного жестковато, но в челом сегодня все было в порядке».
В пятницу Стролл преодолел в общей сложности 45 кругов – 17 за первый час и 28 за второй. Гоночная дистанция в Бахрейне составляет 57 кругов.
Другой гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо за три дня тестов оставил позади в общей сложности 270 кругов. По итогам пятничных тренировок в Сахире испанский ветеран стал быстрейшим.
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