Ландо Норрис стал одним из немногих пилотов, кому удалось отыграть позицию по ходу субботней гонки в Сан-Паулу. Он долго преследовал Шарля Леклера, а потом нашел возможность провести атаку и выйти вперед.

Впрочем, достижение британца, которому в субботу исполнилось 22 года, явно меркнет в сравнении с прорывом его соотечественника Льюиса Хэмилтона. Тот был отправлен судьями в конец решетки, но за 24 круга пробился на пятое место, опередив в том числе и самого Ландо.

«Его обгон получился чертовски простым, – отметил Норрис в интервью Sky Sports. – Ему даже не пришлось потрудиться. Я бы, честно сказать, вообще не считал это обгоном. А мне в обороне совершенно не нужно было по-тупому рисковать. Он в другой лиге по сравнению с нами».

Пилот McLaren добавил: «В целом я доволен своей гонкой, удалось опередить одну из Ferrari, что для нас важнее всего. Было бы здорово объехать в вторую, но она была слишком далеко».

При этом Ландо отметил, что обогнать Леклера ему удалось из-за того, что тот наделал ошибок.

«На первой части дистанции наш темп был на удивление хорош, – рассказал гонщик. – Мне удавалось удерживаться за Шарлем, который почему-то часто допускал огрехи в разных местах. Я воспользовался его ошибками и смог выйти вперед. Обгон был хорошим, но как только я вышел вперед, так по сути остановился. Я словно уперся в кирпичную стену – и хотя думал, что темп позволит догонять соперников впереди, это не получалось».

Дополнительная информация: Филип Клерен

Ландо Норрис, McLaren, с тортом в честь дня рождения Фото: McLaren