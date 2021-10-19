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Формула 1 Новость

«Я не говорю, что он хуже Джорджа…». Латифи сравнил Элбона и Расселла

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Всю карьеру в Ф1 Николя Латифи провел вместе с Джорджем Расселлом, но теперь получит нового напарника

«Я не говорю, что он хуже Джорджа…». Латифи сравнил Элбона и Расселла

В 2022 году Расселл будет выступать за Mercedes, полностью отработав трехлетний контракт с Williams. Его место в Гроу займет Алекс Элбон, который вернется в Ф1 после годичной паузы – ранее он выступал за Red Bull, а 2021-й провел в серии DTM.

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По мнению Латифи, смена пилота едва ли осложнит работу команды – однако канадец не упустил возможности намекнуть, что Элбону будет непросто выступать на том же уровне, что Расселл.

«Я должен сказать, что Джордж установил планку очень высоко, – объяснил Латифи. – Он из тех, кто в девяти случаях из десяти выжимает из машины максимум – или даже в девяти с половиной. В особенности это касается квалификаций.  

Это совсем не значит, что мой новый напарник не справится с такой задачей, но все же [Расселл] был таким хорошим ориентиром. Для меня это было очень полезно в плане обучения, особенно в начале карьеры. 

Здорово, когда можешь тянуться за таким напарником. Ты стараешься настичь его. Если получится обогнать, это хорошо, но в любом случае полезно учиться и становиться быстрее».

В нынешнем сезоне Латифи заработал первые очки в карьере, финишировав седьмым в Венгрии. При этом он ни разу в 33 совместных Гран При не смог превзойти Расселла в квалификации. Летом в Ле-Кастелле канадский гонщик отстал от напарника всего на 0,002 секунды.

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