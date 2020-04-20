В прошедшем в этот уик-энд виртуальном Гран При Китая приняли участие семеро действующих пилотов Формулы 1 – больше чем когда-либо. Тем не менее, многие продолжают отказываться от кибергонок. В частности, Кими Райкконен предпочитает на карантине проводить время со своими детьми и делать что-либо своими руками. Об этом сам пилот Alfa Romeo заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Не то чтобы я не люблю работать на симуляторе, – осторожно сказал Райкконен. – Но скажем так: я стал гонщиком не для того, чтобы лететь в Италию и забираться в эту штуку. Иное дело – гнать по трассе. Но профессиональные симуляторы гораздо правдоподобнее этих ваших виртуальных заездов. Так что, мне до кибергонок нет никакого дела. Я, пожалуй, подожду, когда откроются нормальные автодромы».

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41-летнего Райкконена также традиционно спросили о завершении карьеры, на сей раз – в связи с неопределенностью с календарем чемпионата.

«Эта ситуация пока никак не отразилась на моих планах. Давайте дождемся старта сезона и его окончания. Тогда я, может быть, приму новое решение. А пока для меня все по прежнему. Я получаю удовольствие от гонок – и пока у меня есть мотивация, останусь в Формуле 1. Сейчас моя мотивация сильна как никогда», – сказал финн.