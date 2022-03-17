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После первых предсезонных тестов в Барселоне команда Ferrari выглядела самой быстрой, однако соперники из Mercedes и Red Bull серьезно обновили свои машины ко второй сессии в Бахрейне, и теперь оценить расстановку сил стало куда сложнее.

Между тем, в преддверии первого Гран При нового сезона на трассе в Сахире глава Скудерии Маттиа Бинотто рассказал, что инженерам команды удалось добиться заметной прибавки в мощности двигателя, и по этому показателя его команда теперь как минимум вровень с остальными.

А вот Шарль Леклер, который общался с журналистами в четверг, был куда осторожнее в оценках.

«Я настроен более пессимистично, – сказал он. – Я чувствую, что мы немного позади Red Bull. Да, речь идет не о секундном отставании, как год назад. Разрыв меньше, и это уже хороший знак. Но фаворитами я все равно считаю их. Потому нам нужно как можно лучше отработать в пятницу – и тогда, надеюсь, мы получим шанс побороться за победу. Но пока мы позади».

На вопрос, почему он отдает преимущество Red Bull, монегаск ответил: «Они продемонстрировали это. А вот в Mercedes, мне кажется, еще не показали свою силу. Они проехали не так много после того, как смогли все наладить со своей машиной. Думаю, им по силам очень здорово прибавить. С двумя этими командами нам и предстоит бороться».

При этом Леклер признался, что доволен предсезонной программой в исполнении его команды.

«Думаю, мы хорошо подготовились, – сказал он. – Зимой нам удалось сделать все, что требовалось. Серьезных проблем не было, и это очень важно. Именно поэтому у нас улыбки на лицах – а вовсе не из-за скорости [относительно соперников], так как ее пока никто не знает.

А вот то, что с надежностью у нас все в порядке – это очень здорово».

Дополнительная информация: Люк Смит