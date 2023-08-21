«Я написал в 11 команд – и они все отказали мне». Босс Williams вспомнил начало карьеры
Джеймс Воулз поделился историей о том, как непросто ему оказалось найти работу в чемпионате мира
Воулз, который прошедшей зимой стал руководителем Williams, сейчас является самым молодым главой команды в Формуле 1. Он долго шел к этой роли: британец начал работу в BAR F1 в 2001 году, после чего оставался в команде из Брэкли еще два десятилетия, по ходу которых она трансформировалась в Honda, Brawn – и, наконец, Mercedes.
В интервью официальному сайту Ф1 Джеймс рассказал, что сложнее всего ему было убедить Формулу 1 начать с ним сотрудничество. Закончив университет в 2000-м, Воулз недолго проработал вне Больших Призов, после чего много месяцев посвятил тому, чтобы найти хоть какое-то место в паддоке.
«Дело было в том, что своими специальностями я изначально выбрал математику и компьютерные науки, – рассказал он. – С ними у меня всегда все было в порядке.
Но оказалось, что я и понятия не имею, чем предстоит заниматься с таким дипломом. И мне быстро стало ясно, что это не та история, которой я хочу посвятить всю свою жизнь.
Спустя примерно год у меня уже была полная убежденность, что продолжать так дальше нет ни малейшего желания. И тогда я решил резко все изменить и написал письма во все 11 команд, которые тогда выступали в чемпионате. И получил 11 отказов – они еще долгое время висели у меня дома на стене.
Но такой поворот только придал мне сил. Я понял, что должен добиться своего. Говоря откровенно, я упрям и не готов принимать поражения.
Так что пришлось набираться профильного опыта: я вернулся в свой университет и прослушал специальный курс, посвященный гонкам, а затем получил диплом инженера. После этого попасть в Ф1 оказалось уже проще».
В нынешнем сезоне Williams под руководством Джеймса Воулза занимает седьмую строчку в Кубке конструкторов.
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