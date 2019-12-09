«Я набрал 5 килограммов». Хэмилтон о веганстве и пути к нему

В 2017 году Льюис Хэмилтон стал активным сторонником защиты природы, заботы о животных и отказался от мясных продуктов. Свои взгляды на мир шестикратный чемпион мира регулярно транслирует в социальные сети.

В интервью малазийскому журналу The Edge шестикратный чемпион рассказал, как стал веганом и почему такой образ жизни помогает ему стать лучше как спортсмену.

«Я рос, как и все остальные, думая, что молочные продукты и мясо полезны, – сказал Льюис. – Я думал, что живу здоровой жизнью и все делаю правильно. Затем я познакомился с несколькими людьми, которые были веганами, и они рассказали мне о некоторых происходящих в нашем мире вещах, которых я совсем не замечал – это меня напугало.

Я начал читать об этом и понял, что здоровый образ жизни, который мне прививали, на самом деле таковым не является. Я постепенно избавлялся от употребления сначала красного мяса, затем курицы, затем рыбы. Я хотел почувствовать, насколько изменится ситуация.

Не могу выразить словами, сколь лучше я себя чувствую. Раньше я ел все это и наслаждался, как и большинство людей. Но я просыпался, чувствуя себя разбитым, у меня были перепады настроения, мой уровень энергии скакал по ходу дня. У меня постоянно были проблемы с желудком и раздутый живот, и я думал, что это нормально.

Я часто вижу комментарии в своем инстаграме, где люди говорят: "Чтобы набрать вес, нужен протеин". Ну, а я просто набрал вес. Я прибавил на пять килограммов в этом году, мой вес увеличился с 68 до 73 кг на полностью веганской диете. Поэтому полная чушь, что мясо является единственным источником белка. Я могу тренироваться столь же интенсивно, как и раньше, и могу заниматься этим едва ли не чаще. А гонки я провожу с гораздо более чистым состоянием сознания».

В статье был приведен примерный рацион Хэмилтона. На завтрак: протеиновый смузи, авокадо (иногда с тостом), печеные бобы, фрукты и (иногда) грибы и сладкий картофель. На обед у Льюиса смесь салатов с еще одним или двумя смузи. А на ужин – жареные овощи, трюфельное пюре и картофель фри.

Также Хэмилтон рассказал, что вместе с Mercedes пытается улучшить ситуацию в вопросах экологии.

«Mercedes-Benz – огромная организация, и мне сегодня вечером позвонил генеральный директор, чтобы обсудить, как мы можем избавиться от всей кожи, которую используют в автомобилях. Я хочу быть частью системы, которая поможет исцелить мир и сделать что-то полезное для будущего», – отметил Льюис.