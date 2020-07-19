В четверг Ромен Грожан в ходе официальной пресс-конференции усомнился в том, что Haas останется в Формуле 1. Гонщик заявил, что его собственное будущее будет зависеть от решения владельца коллектива Джина Хааса о судьбе команды.

Этот комментарий не понравился боссу Haas Гюнтеру Штайнеру. В пятницу утром он жестко ответил своему пилоту в интервью Sky Sports. Грожану пришлось извиниться.

Вечером в субботу в ходе встречи с журналистами Штайнер заявил, что конфликта и не было. «Я на самом деле даже не был расстроен, – сказал босс коллектива. – Вы меня знаете: я могу агрессивно отреагировать на что-то, но я всегда быстро отхожу. Я не зол на него. Я просто немного удивился, когда прочитал его слова.

У меня с этим нет проблем. Если я скажу про кого-то что-то неприятное, все будут на меня долго злиться. Но сам я отхожу достаточно быстро.

Я думаю, он сам понял, что сказал что-то не то. Это был сложный вопрос и он ответил так, как, наверное, не стал бы отвечать, если бы у него было время подумать. Возможно он даже не имел ввиду то, что сказал. Так что никаких проблем. Я просто ответил ему потом, что не видел никакого слона – вот и всё».