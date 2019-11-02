«Я мог бы проехать быстрее». Феттель рассказал, как упустил поул

По итогам субботней сессии в Техасе Себастьян Феттель остался вторым – от Валттери Боттаса его отделили всего 0,012 секунды. Это минимальный отрыв в нынешнем сезоне между гонщиками на первом ряду после Сильверстоуна, где Боттас опередил Льюиса Хэмилтона на 0,006 секунды.

Примечательно, что в Остине ни Боттас, ни Феттель не смогли улучшить собственное время, показанное в начале третьего сегмента.

«Борьба вышла захватывающей, – рассказал Себ после завершения сессии. – Мы все были очень близко (первая четверка уложилась в о,108 секунды, – прим.ред.), но я чувствую, что мог проехать лучше. Я специально оставил себе возможность чуть прибавить в быстрых поворотах по ходу решающей попытки. Но когда доехал до них, то уже проигрывал…»

Он добавил: «Мне не хватило всего одной сотой, а такую разницу вы всегда можете найти. И все же, в целом я доволен. Надеюсь на хороший старт и хорошую гонку. Вторая позиция решетки располагается внутри, и к первому повороту она едва ли не ближе, чем поул. А что еще я могу сказать, стартуя вторым….

Надеюсь, у меня получится хорошо стартовать, это будет невероятно важно. Мы на шинах Medium, в этом есть преимущество. Нас ждет долгая гонка».

Боттас, в свою очередь, признался, что тоже провел вторую попытку не так здорово, как первую.

«Я остался доволен первым кругом, – пояснил финн. – Знаете, бывают такие круги, от которых сразу возникает хорошее ощущение. Вчера у нас были сложности, с машиной не все было верно, но мы смогли разобраться и хорошо отработали сегодня утром. Я знал, что надо просто собрать все вместе, и рад, что у меня это получилось.

Во второй попытке сцепления было меньше, уже на первом секторе я потерял десятую или две, потому здорово, что остальным тоже не удалось прибавить в концовке».