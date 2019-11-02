Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При США / Новость

«Я мог бы проехать быстрее». Феттель рассказал, как упустил поул

Поделились
Комментарии
«Я мог бы проехать быстрее». Феттель рассказал, как упустил поул
Автор:
, Ответственный редактор
2 нояб. 2019 г., 22:50

Пилот Ferrari признался, что имел возможность стать сильнейшим в квалификации Гран При США, но не использовал ее.

По итогам субботней сессии в Техасе Себастьян Феттель остался вторым – от Валттери Боттаса его отделили всего 0,012 секунды. Это минимальный отрыв в нынешнем сезоне между гонщиками на первом ряду после Сильверстоуна, где Боттас опередил Льюиса Хэмилтона на 0,006 секунды. 

Читайте также:

Примечательно, что в Остине ни Боттас, ни Феттель не смогли улучшить собственное время, показанное в начале третьего сегмента. 

«Борьба вышла захватывающей, – рассказал Себ после завершения сессии. – Мы все были очень близко (первая четверка уложилась в о,108 секунды, – прим.ред.), но я чувствую, что мог проехать лучше. Я специально оставил себе возможность чуть прибавить в быстрых поворотах по ходу решающей попытки. Но когда доехал до них, то уже проигрывал…»

Он добавил: «Мне не хватило всего одной сотой, а такую разницу вы всегда можете найти. И все же, в целом я доволен. Надеюсь на хороший старт и хорошую гонку. Вторая позиция решетки располагается внутри, и к первому повороту она едва ли не ближе, чем поул. А что еще я могу сказать, стартуя вторым….

Надеюсь, у меня получится хорошо стартовать, это будет невероятно важно. Мы на шинах Medium, в этом есть преимущество. Нас ждет долгая гонка».

Боттас, в свою очередь, признался, что тоже провел вторую попытку не так здорово, как первую. 

«Я остался доволен первым кругом, – пояснил финн. – Знаете, бывают такие круги, от которых сразу возникает хорошее ощущение. Вчера у нас были сложности, с машиной не все было верно, но мы смогли разобраться и хорошо отработали сегодня утром. Я знал, что надо просто собрать все вместе, и рад, что у меня это получилось.

Во второй попытке сцепления было меньше, уже на первом секторе я потерял десятую или две, потому здорово, что остальным тоже не удалось прибавить в концовке».

Читайте также:

Следующая новость
Хэмилтон признал свои ошибки в квалификации

Предыдущая новость

Хэмилтон признал свои ошибки в квалификации

Следующая новость

«Жаль Льюиса». Вольф о пятом месте Хэмилтона

«Жаль Льюиса». Вольф о пятом месте Хэмилтона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Квалификация
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Александр Кабановский

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

2
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

3
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

4
24 часа Ле-Мана

Фильм «Ford против Ferrari»: 5 больших ошибок и много-много неточностей

5
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.