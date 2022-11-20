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В Абу-Даби подошла к завершению 15-летняя карьера Себастьяна Феттеля в Формуле 1. И хотя несколько не самых удачных сезонов смазали впечатление о немце, в летописях истории останутся четыре его титула и 53 победы в Гран При – это третий результат в истории спорта.

После финиша Феттель присоединился к тройке призеров, чтобы пожечь резину на стартовой прямой, а затем дал интервью своему старому сопернику Дженсону Баттону.

«Признаюсь честно, я чувствую некоторое опустошение, – сказал гонщик. – Сегодня вся подготовка к гонке получилась не совсем такое, как обычно. Правда, едва погасли огни светофоров, все вернулось в обычный гоночный режим.

Наверное, наша тактика была не самой успешной, и это обидно, так как мы вполне могли отыграть позицию в Кубке конструкторов [у Alfa Romeo]. Но в целом это большой день, и я очень благодарен за поддержку: когда видишь так много флагов и так много улыбающихся лиц, это особенный момент. И я понимаю, что буду скучать по всему этому гораздо сильнее, чем представляю сейчас».

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, после завершения гонки и карьеры Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Два последних сезона Ф1 Феттель провел далеко от лидеров, сражаясь с машиной Aston Martin.

«Да, в спортивном плане они принесли мне лишь разочарование, – признал четырехкратный чемпион. – Но также оказались очень полезными и важными в человеческом плане.

Произошло много всего, я многое осознал. Мне очень повезло оказаться в той позиции, в какой я сейчас. Но с этим приходит определенная ответственность, и я надеюсь передать часть ее другим гонщикам, которые продолжат хорошо делать свое дело.

Приятно видеть, что ты можешь вдохновлять своими делами и словами. Думаю, это куда серьезнее и куда важнее, чем просто нарезать круги по трассе.

Понятно, что нравится нам прежде всего ездить, но если вместе с этим мы будем доносить важные вещи, это тоже принесет пользу. И в этом плане два прошедших года стали для меня значимыми.

Так что большое спасибо за поддержку, за сообщения, за письма и вообще за любовь.

Мне будет не хватать всего этого, но по ходу всей карьеры я получал невероятное удовольствие. Спасибо».