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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

«Я многое осознал». Феттель поделился эмоциями от прощальной гонки

Гонщик рассказал, что испытывал по ходу последнего в карьере выступления в Ф1 – и сразу после его завершения

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
«Я многое осознал». Феттель поделился эмоциями от прощальной гонки
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В Абу-Даби подошла к завершению 15-летняя карьера Себастьяна Феттеля в Формуле 1. И хотя несколько не самых удачных сезонов смазали впечатление о немце, в летописях истории останутся четыре его титула и 53 победы в Гран При – это третий результат в истории спорта.  

После финиша Феттель присоединился к тройке призеров, чтобы пожечь резину на стартовой прямой, а затем дал интервью своему старому сопернику Дженсону Баттону.

«Признаюсь честно, я чувствую некоторое опустошение, – сказал гонщик. – Сегодня вся подготовка к гонке получилась не совсем такое, как обычно. Правда, едва погасли огни светофоров, все вернулось в обычный гоночный режим. 

Наверное, наша тактика была не самой успешной, и это обидно, так как мы вполне могли отыграть позицию в Кубке конструкторов [у Alfa Romeo]. Но в целом это большой день, и я очень благодарен за поддержку: когда видишь так много флагов и так много улыбающихся лиц, это особенный момент. И я понимаю, что буду скучать по всему этому гораздо сильнее, чем представляю сейчас». 

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, после завершения гонки и карьеры

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, после завершения гонки и карьеры

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Два последних сезона Ф1 Феттель провел далеко от лидеров, сражаясь с машиной Aston Martin.

«Да, в спортивном плане они принесли мне лишь разочарование, – признал четырехкратный чемпион. – Но также оказались очень полезными и важными в человеческом плане.  

Произошло много всего, я многое осознал. Мне очень повезло оказаться в той позиции, в какой я сейчас. Но с этим приходит определенная ответственность, и я надеюсь передать часть ее другим гонщикам, которые продолжат хорошо делать свое дело. 

Приятно видеть, что ты можешь вдохновлять своими делами и словами. Думаю, это куда серьезнее и куда важнее, чем просто нарезать круги по трассе. 

Понятно, что нравится нам прежде всего ездить, но если вместе с этим мы будем доносить важные вещи, это тоже принесет пользу. И в этом плане два прошедших года стали для меня значимыми. 

Так что большое спасибо за поддержку, за сообщения, за письма и вообще за любовь.

Мне будет не хватать всего этого, но по ходу всей карьеры я получал невероятное удовольствие. Спасибо».

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