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В начале августа, на следующий день после объявления Фернандо Алонсо о ереходе в Aston Martin его бывшая команда Alpine анонсировала, что ее пилотом в 2023 году станет молодой Оскар Пиастри.

Однако сам пилот вместо того, чтобы рассыпаться в социальных сетях словами благодарности, выступил с жестким заявлением. «Это неправда, – написал австралиец. – Я не подписывал контракт с Alpine на 2023 год. И не буду выступать за них».

Сейчас мы уже знаем, что в действительности у Пиастри к тому моменту уже почти месяц как было заключенное соглашение с McLaren. Но в тот момент ситуация была не столь очевидной, и спор двух команд за права на пилота даже дошел до суда.

Сам Оскар рассказал о событиях прошедших недель в интервью официальному сайту Ф1. После его слов вся эта история начинает выглядеть совершенно иначе.

«Я решил [перейти в McLaren] задолго до ухода Алонсо, – сказал гонщик. – Из-за этого сделанное Alpine объявление выглядело еще более странным и сбивающим с толку. Я уже сказал команде, что не собираюсь продолжать сотрудничество.

Это ложное объявление очень расстроило меня. Они фактически лишили меня возможности должным образом попрощаться со всеми в Энстоуне.

Я был к командой больше двух с половиной лет, но теперь сотрудники узнали о моем уходе совсем не так, как бы мне того хотелось.

Мне так и не дали возможности попрощаться и сказать те слова, которые я считаю важными для выражения благодарности этим мужчинам и женщинам».

В Спа глава Alpine Отмар Сафнауэр говорил, что Пиастри «с улыбкой и благодарностью» воспринял слова о возможности выступать за команду в 2023-м.

«Это было очень странно и здорово расстроило меня, – предложил Оскар свой взгляд на этот эпизод. – Он сделал это публично в присутствии нескольких сотрудников, которые отлично знали правду. Мне совершенно не хотелось участвовать в такой сцене.

Когда мы остались наедине, я еще раз высказал Отмару свою позицию – и напомнил, что уже много раз говорил ему о своем уходе. Потому и сделанное объявление стало для меня полной неожиданностью.

Пожалуй, за всю карьеру у меня еще не было такого момента. Да и за всю жизнь. Это фальшивое объявление было совершенно некорректным с моей точки зрения. Мои менеджеры тоже так считали. Мы понимали, что нужно срочно давать опровержение, иначе могут быть юридические последствия.

Мы лишь хотели сообщить, что анонс не соответствует действительности, ничего больше. Хорошо, что Комиссия по контрактным спорам расставила все точки над i».

Оскар Пиастри, Alpine A521 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пиастри также объяснил, что пробовал добиться от Alpine определенности со своим будущим, но не добился успеха – и только после этого стал оглядываться по сторонам.

«Из-за постоянной неясности с будущим я стал терять веру, – рассказал гонщик. – Предложение McLaren выглядело таким привлекательным, они были настроены так позитивно. Именно поэтому я решил, что это лучший вариант для меня.

Комиссия подтвердила, что я волен выбирать будущее. И я чувствую, что в McLaren у меня будут отличные возможности. Они были со мной открыты, явно хотели видеть меня в составе. А с Alpine не было никакой ясности.

Они публично говорили, что хотят продолжать работу с Фернандо как минимум еще пару лет. Я уважал этот выбор. Но мне и так пришлось провести сезон без гонок. Наши переговоры получались какими-то странными, и я все больше понимал, что мне не стоит оставаться».

Пиастри должен был провести за Alpine две пятничные тренировки в этом сезоне, но теперь команда пересмотрела эти планы.

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