«Я люблю гонки, но есть пределы». Макс поделился мыслями о своем будущем в Ф1

Макс Ферстаппен никогда не делал секрета из того, что не в восторге от спринтерских гонок. В последнее время голландец явно давал боссам спорта понять, что увязывает свое будущее в Больших Призах с реформой регламента.

В преддверии Гран При Азербайджана, где впервые в нынешнем сезоне пройдет короткий субботний заезд, пилот Red Bull вновь весьма недвусмысленно высказался по этому поводу.

На вопрос Motorsport.com о том, допускает ли он прекращение выступлений, если количество спринтов станет расти, Макс ответил: «Думаю, я всегда говорил, что даже если количество спринтов останется прежним, но календарь и дальше будет расширяться, а уик-энд останется столь же долгим, то в какой-то момент ты спросишь самого себя: "А стоит ли оно того?".

Я люблю гонки. Я люблю побеждать. Я понимаю, что здесь есть зарплата и все остальное, что у нас хорошая жизнь. Но настолько ли она в действительности хороша?

Мне кажется, по ходу карьеры ты приходишь к моменту, когда возникает желание попробовать что-то еще. Мой контракт действует до конца 2028 года, мы еще обсудим возможность его продления. Но есть ощущение, что в какой-то момент все это может зайти слишком далеко – и придет время что-то менять».

Он добавил: «Понимаю, что для многих все это звучит очень странно. Люди думают: "Эй, да ты в Формуле 1, да еще и выигрываешь там!". Да я бы на их месте и сам говорил такое.

Но когда ты проходишь через все это, то все оказывается не совсем так, как кажется при взгляде извне. Да, у нас классная жизнь, я могу заниматься множеством вещей. Я ни от кого не завишу. И тем не менее, всегда есть какие-то пределы».

Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ферстаппен добавил, что ему прекрасно понятны причины появления спринтов в Ф1, однако это едва ли меняет его собственную позицию.

«Формула 1 смотрит с позиций бизнеса, – сказал чемпион. – И посредством спринтов они пытаются повысить зрелищность. Но я-то вижу все с точки зрения гонщика.

Обычно в этих спринтах, как всегда, захватывающий первый круг – несколько столкновений, разбитые машины, все такое. Одним словом, яркие события.

А потом по ходу заезда становится понятна расстановка сил, и уже можно понять, чего ждать на следующий день. И это, как по мне, лишает ценности главную гонку. А ведь именно она должна быть особенной».

Что может быть дальше?

Голландца спросили, что он мог бы выбрать, когда решит расстаться с Ф1.

«Есть те, кто любит гонки, а потому не готов и не хочет заниматься ничем другим, – ответил Макс. – Я не придерживаюсь столь категоричных взглядов. Я тоже люблю гонки, но мне интересно попробовать разные чемпионаты. Можно даже сочетать выступления в них».

Гонщик добавил, что испытывает интерес к созданию собственной команды, а также марафонским соревнованиям, где в недавнем прошлом выступал его отец Йос.

«Я продолжаю напоминать ему, что часики тикают, – сказал лидер Ф1, комментируя идею выступления семейным экипажем в Ле-Мане. – Но, возможно, я проеду эту гонку и не с отцом. Посмотрим.

Мне также интересна идея собственной команды. На самом деле, я бы хотел перепробовать множество всего наряду с собственными выступлениями.

Что до IndyCar, то я люблю смотреть эти гонки. Там много талантов, а также немало тех, с кем я сам соперничал прежде. Мне приятно видеть, как они добиваются там успехов.

Но готов ли я сам стартовать в "Инди-500"? Ни за что. Смотреть эту гонку я не против, а выступать в ней – нет».