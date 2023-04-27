«Я люблю гонки, но есть пределы». Макс поделился мыслями о своем будущем в Ф1
Действующий чемпион мира подтвердил, что не в восторге от изменений в спорте – и всерьез задумается о продолжении карьеры, если нежелательные для него перемены продолжатся
Макс Ферстаппен никогда не делал секрета из того, что не в восторге от спринтерских гонок. В последнее время голландец явно давал боссам спорта понять, что увязывает свое будущее в Больших Призах с реформой регламента.
В преддверии Гран При Азербайджана, где впервые в нынешнем сезоне пройдет короткий субботний заезд, пилот Red Bull вновь весьма недвусмысленно высказался по этому поводу.
На вопрос Motorsport.com о том, допускает ли он прекращение выступлений, если количество спринтов станет расти, Макс ответил: «Думаю, я всегда говорил, что даже если количество спринтов останется прежним, но календарь и дальше будет расширяться, а уик-энд останется столь же долгим, то в какой-то момент ты спросишь самого себя: "А стоит ли оно того?".
Я люблю гонки. Я люблю побеждать. Я понимаю, что здесь есть зарплата и все остальное, что у нас хорошая жизнь. Но настолько ли она в действительности хороша?
Мне кажется, по ходу карьеры ты приходишь к моменту, когда возникает желание попробовать что-то еще. Мой контракт действует до конца 2028 года, мы еще обсудим возможность его продления. Но есть ощущение, что в какой-то момент все это может зайти слишком далеко – и придет время что-то менять».
Он добавил: «Понимаю, что для многих все это звучит очень странно. Люди думают: "Эй, да ты в Формуле 1, да еще и выигрываешь там!". Да я бы на их месте и сам говорил такое.
Но когда ты проходишь через все это, то все оказывается не совсем так, как кажется при взгляде извне. Да, у нас классная жизнь, я могу заниматься множеством вещей. Я ни от кого не завишу. И тем не менее, всегда есть какие-то пределы».
Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Ферстаппен добавил, что ему прекрасно понятны причины появления спринтов в Ф1, однако это едва ли меняет его собственную позицию.
«Формула 1 смотрит с позиций бизнеса, – сказал чемпион. – И посредством спринтов они пытаются повысить зрелищность. Но я-то вижу все с точки зрения гонщика.
Обычно в этих спринтах, как всегда, захватывающий первый круг – несколько столкновений, разбитые машины, все такое. Одним словом, яркие события.
А потом по ходу заезда становится понятна расстановка сил, и уже можно понять, чего ждать на следующий день. И это, как по мне, лишает ценности главную гонку. А ведь именно она должна быть особенной».
Что может быть дальше?
Голландца спросили, что он мог бы выбрать, когда решит расстаться с Ф1.
«Есть те, кто любит гонки, а потому не готов и не хочет заниматься ничем другим, – ответил Макс. – Я не придерживаюсь столь категоричных взглядов. Я тоже люблю гонки, но мне интересно попробовать разные чемпионаты. Можно даже сочетать выступления в них».
Гонщик добавил, что испытывает интерес к созданию собственной команды, а также марафонским соревнованиям, где в недавнем прошлом выступал его отец Йос.
«Я продолжаю напоминать ему, что часики тикают, – сказал лидер Ф1, комментируя идею выступления семейным экипажем в Ле-Мане. – Но, возможно, я проеду эту гонку и не с отцом. Посмотрим.
Мне также интересна идея собственной команды. На самом деле, я бы хотел перепробовать множество всего наряду с собственными выступлениями.
Что до IndyCar, то я люблю смотреть эти гонки. Там много талантов, а также немало тех, с кем я сам соперничал прежде. Мне приятно видеть, как они добиваются там успехов.
Но готов ли я сам стартовать в "Инди-500"? Ни за что. Смотреть эту гонку я не против, а выступать в ней – нет».
Мнение: вслед за Тостом Red Bull отправит на пенсию и Марко
Гран При Азербайджана-2023: расписание, факты и статистика
Самое важное:
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Перес не придал значения ошибке в квалификации
Перес не придал значения ошибке в квалификации Перес не придал значения ошибке в квалификации
«Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации
«Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации «Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации
«Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу
«Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу «Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.