«Я лучше улечу на Марс». Вольф о возможном переходе в Ferrari

Неудачное выступление Ferrari в 2019 году сложности ее гонщика Себастьяна Феттеля породили множество разговоров о том, что Скудерии следует пригласить на место немца Льюиса Хэмилтона. При этом выяснилось, что британец дважды за год встречался с основным владельцем компании из Маранелло Джоном Элканном.

Бывший владелец команды Ф1 Эдди Джордан пошел еще дальше и предположил, что Ferrari стоит нанять не только Хэмилтона, но и руководителя Mercedes Motorsport Тото Вольфа. Сам Вольф в ответ на такое предложение отшутился, хотя совсем отвергать его не стал.

«Звучит неплохо, – признался Вольф в интервью австрийской газете Kronen Zeitung. – Но я бы лучше слетал с Льюисом на Марс и посмотрел бы, может, там тоже можно что-нибудь выиграть. А если говорить серьезно, то в 2020 я хочу добиться успеха с Mercedes, а решение о дальнейшем будущем приму в ближайшие несколько месяцев».

Помимо поста руководителя Ferrari, Вольфу по слухам, предлагают должность руководителя всей Формулы 1, которую сейчас занимает Чейз Кэри. Однако до сих пор австриец не подтвердил таких намерений.

Тото также ответил на вопрос о том, что нужно, чтобы Хэмилтон превзошел рекорды Михаэля Шумахера по числу побед в Гран При и количеству чемпионских титулов: «Чтобы побить рекорд Шумахера, Льюису нужно дать машину, которая будет не хуже других. Больше этому пилоту не требуется».

Сейчас у британца шесть титулов и 84 выигранных Гран При. Михаэль за карьеру выиграл семь чемпионатов и 91 гонку.