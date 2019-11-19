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Формула 1 / Гран При Бразилии / Самое интересное

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

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«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии
Автор:
, редактор
19 нояб. 2019 г., 16:15

Что подпортило гонку Расселлу, чего по ходу заезда не хватило Феттелю и как пилоты Ferrari отреагировали на столкновение друг с другом.

Слайдер
Список

Квят на первой тренировке обсуждает с командой выбор шин

Квят на первой тренировке обсуждает с командой выбор шин
1/23

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Toro Rosso: «Дани, время для промежуточных, поезжай в боксы».

Квят: «Я хотел бы проехать еще круг для сравнения».

Toro Rosso: «Дани, я понимаю твои слова, но ты же не хочешь шины убить. Поэтому переходим на промежуточные».

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Элбон разбился на первой тренировке

Элбон разбился на первой тренировке
2/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Элбон: «*****!»

Red Bull: «Ага, понятно».

Феттель обсуждает с командой быструю попытку во второй тренировке

Феттель обсуждает с командой быструю попытку во второй тренировке
3/23

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ferrari: «Если хочешь, можешь проехать еще быстрый круг, сзади никого нет».

Феттель: «Да, круг был не лучший. Но давай сосредоточимся на длинном отрезке. Я знаю, на что способен с этими шинами. Не переживай»

У Сайнса отказывает мотор в начале квалификации

У Сайнса отказывает мотор в начале квалификации
4/23

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Сайнс: «Что-то отключилось! В двигателе что-то отключилось!»

Грожан недоволен машиной в квалификации

Грожан недоволен машиной в квалификации
5/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Грожан: «*****! Огромная недостаточная поворачиваемость! Что случилось?! *****! ***** ***** *****!»

Ферстаппен взял поул

Ферстаппен взял поул
6/23

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Red Bull: «Все, дружище, ты это сделал».

Ферстаппен: «Ха-ха-ха! Да, парни, все было очень хорошо, машина жжет. Кристиан, это был хороший подарок на день рождения?»

Хорнер: «Да, лучший! Все сессии провел блестяще»

Ферстаппен: «Да не стоит благодарности».

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Леклеру говорят об итогах квалификации

Леклеру говорят об итогах квалификации
7/23

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Ferrari: «Так, Ферстаппен перв...»

Леклер (перебивая): «Да я видел, видел, да-да. Он прибавил на втором круге?»

Ferrari: «Да, он улучшил на десятую».

Леклер: «*****!»

У Расселла возникли проблемы в начале гонки

У Расселла возникли проблемы в начале гонки
8/23

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Расселл: «Проверьте машину с левой стороны. Кажется, там пленка от визора застряла».

Риккардо врезался в Магнуссена

Риккардо врезался в Магнуссена
9/23

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Риккардо: «Кажется, я повредил переднее крыло».

Магнуссен: «****** идиот!»

Haas: «Повреждена торцевая пластина слева на переднем крыле. Но пока это несильно влияет на машину».

Сайнс обошел Стролла и стал 11-м

Сайнс обошел Стролла и стал 11-м
10/23

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сайнс: «Vamos! (Вперед! - прим. ред

McLaren: «Да, Карлос, включи режим номер 8, отличная работа».

Кубица чуть не въехал в Ферстаппена на пит-лейне

Кубица чуть не въехал в Ферстаппена на пит-лейне
11/23

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Williams: «Трафик, трафик, трафик».

Ферстаппен: «Какого *** они сделали?!»

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Ферстаппен прошел Хэмилтона

Ферстаппен прошел Хэмилтона
12/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Хэмилтон: «Эй, парни, вы мне сообщайте, когда у меня ****** батарея умирает!»

Позже

Хэмилтон: «У меня что, проблемы с мотором?»

Mercedes: «Нет, просто температура слегка поднялась».

Хэмилтон: «Мне очень сложно держаться [за Ферстаппеном]».

Mercedes: «Мы тебя поняли».

Позже

Хэмилтон: «Мне нужно больше мощности!»

Феттель хочет провести еще один пит-стоп

Феттель хочет провести еще один пит-стоп
13/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Феттель: «Как много позиций я потеряю, если поеду в боксы?»

Ferrari: «У нас нет новых шин».

Феттель: «Были те, на которых я в квалификации один круг проехал».

Ferrari: «Нет, они повреждены. Оставайся на трассе».

Феттель: «Это единственные шины? Ладно, остаюсь».

Ферстаппен повторно обогнал Хэмилтона

Ферстаппен повторно обогнал Хэмилтона
14/23

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Red Bull: «Ты тут главный! Фантастика. Давай теперь отрываться».

Феттель и Леклер столкнулись

Феттель и Леклер столкнулись
15/23

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Феттель: «У меня прокол. Какого черта он делает?! Извините».

Леклер: «Что за черт?! Да уж».

Ferrari: «Жаль, что так вышло».

Феттель: «Mein gott! Muss da sein?! So ein ***** aber auch! (Боже мой! Надо же! Какой же *******!) Хорошая работа».

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Стролл сходит с дистанции

Стролл сходит с дистанции
16/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Стролл: «У меня какие-то обломки под днищем, *****. Обломки под днищем»

Racing Point: «Поняли, пока все в порядке. Давление в норме, езжай дальше».

Стролл: «Нет, нет, я не могу».

Racing Point: «Окей. Встань в безопасном месте».

Стролл: «Аргх».

Хэмилтон развернул Элбона

Хэмилтон развернул Элбона
17/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Элбон: «Ему, *****, надо было только три поворота подождать».

Red Bull: «Да, понимаю, обидно. Ошибка 84, отказ».

Элбон: «Ааааах!»

Ферстаппен выиграл гонку

Ферстаппен выиграл гонку
18/23

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Red Bull: «Это победа! Ты все сегодня сделал, просто волшебство, фантастика».

Ферстаппен: «Мы сделали это всей командой! Ох, что за гонка».

Red Bull: «Нам воздалось, на сто проценто воздалось за прошлый год, Макс. Блестящая гонка».

Ферстаппен: «Точно. И то, как мы за нее боролись, сделало ее даже лучше».

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Гасли финишировал вторым

Гасли финишировал вторым
19/23

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Гасли: «Уууухххуууууу! ААААА! Уууххуууу! АААААААА!»

Toro Rosso: «Хорошая работа!»

Гасли: «ААААААААААА! Боже мой, боже мой, лучший день в моей жизни! Спасибо, парни. Восхитительно, просто восхитительно! Merci».

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Сайнс стал четвертым

Сайнс стал четвертым
20/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

McLaren: «Отличная работа, дружище. Четвертое место. Кто бы мог подумать? Я настоящий поклонник твоей работы».

Сайнс: «Ох, поверить не могу».

McLaren: «Первый режим, дружище, первый. Невероятная езда. С 20-го места на четвертое».

Сайнс: «Поверить не могу. Просто не могу. Уууух! Спасибо парни, идеальная работа. Хороша награда за риск. Спасибо парни. Как думаете, это был smooooth operator? (ловкий делец - прим. ред

McLaren: «Ха-ха».

Поют вместе: «Smooooth operatoooor».

Сайнс: «Думаю, это было самое ловкое дело в моей жизни».

McLaren: «Да, дружище, оно выгорело».

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Райкконен финишировал пятым

Райкконен финишировал пятым
21/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Райкконен: «Блин, как обидно».

Alfa Romeo: «Да уж. Пятое место».

Райкконен: «У меня такая сильная недостаточная поворачиваемость была позади других машин. Когда подъезжал близко, становилось трудно не отстать».

Alfa Romeo: «В любом случае, пятое место, Кими, фантастика. Антонио шестой, это большой подарок для команды. Хорошая работа. Здорово вернуться в очки».

Райкконен: «Ага».

Норриса благодарят после гонки

Норриса благодарят после гонки
22/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

McLaren: «Ты очень сильно помог Карлосу добиться его результата. Мы все это заметили».

Норрис: «Да, но… Я же не по своему желанию это сделал. Я сделал это, потому что был ****** каким медленным».

McLaren: «Чувак, ты не ****** какой медленный. Просто на шинах Hard всем было тяжело».

Элбона утешают после финиша

Элбона утешают после финиша
23/23

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Red Bull: «Дружище, ты сделал превосходную работу сегодня».

Хорнер: «Невезение, неудача, Алекс. У нас все украли в конце».

Элбон: «Аааргх! Эм… Полагаю, в другой раз удастся. Это все шутка, что ли… Честно говоря, я даже… Надо посмотреть повтор. Я не понимаю».

Red Bull: «Да, дружище, понимаю. Сейчас все расследуют».

Хорнер: «Выше нос, Алекс. Ты провел прекрасную гонку».

Элбон: «Нет, нет, нет, нет… Аарргх! Но всем вам спасибо. Было бы здорово… Но все равно поздравляю. Макс отлично справился. А у вас Toro Rosso на втором месте, так что все не так плохо, полагаю».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Автор Иван Матушкин

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