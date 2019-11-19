«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии
Что подпортило гонку Расселлу, чего по ходу заезда не хватило Феттелю и как пилоты Ferrari отреагировали на столкновение друг с другом.
Квят на первой тренировке обсуждает с командой выбор шин
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Toro Rosso: «Дани, время для промежуточных, поезжай в боксы».
Квят: «Я хотел бы проехать еще круг для сравнения».
Toro Rosso: «Дани, я понимаю твои слова, но ты же не хочешь шины убить. Поэтому переходим на промежуточные».
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Элбон разбился на первой тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Элбон: «*****!»
Red Bull: «Ага, понятно».
Феттель обсуждает с командой быструю попытку во второй тренировке
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Ferrari: «Если хочешь, можешь проехать еще быстрый круг, сзади никого нет».
Феттель: «Да, круг был не лучший. Но давай сосредоточимся на длинном отрезке. Я знаю, на что способен с этими шинами. Не переживай»
У Сайнса отказывает мотор в начале квалификации
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Сайнс: «Что-то отключилось! В двигателе что-то отключилось!»
Грожан недоволен машиной в квалификации
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Грожан: «*****! Огромная недостаточная поворачиваемость! Что случилось?! *****! ***** ***** *****!»
Ферстаппен взял поул
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Red Bull: «Все, дружище, ты это сделал».
Ферстаппен: «Ха-ха-ха! Да, парни, все было очень хорошо, машина жжет. Кристиан, это был хороший подарок на день рождения?»
Хорнер: «Да, лучший! Все сессии провел блестяще»
Ферстаппен: «Да не стоит благодарности».
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Леклеру говорят об итогах квалификации
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Ferrari: «Так, Ферстаппен перв...»
Леклер (перебивая): «Да я видел, видел, да-да. Он прибавил на втором круге?»
Ferrari: «Да, он улучшил на десятую».
Леклер: «*****!»
У Расселла возникли проблемы в начале гонки
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Расселл: «Проверьте машину с левой стороны. Кажется, там пленка от визора застряла».
Риккардо врезался в Магнуссена
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Риккардо: «Кажется, я повредил переднее крыло».
Магнуссен: «****** идиот!»
Haas: «Повреждена торцевая пластина слева на переднем крыле. Но пока это несильно влияет на машину».
Сайнс обошел Стролла и стал 11-м
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Сайнс: «Vamos! (Вперед! - прим. ред)»
McLaren: «Да, Карлос, включи режим номер 8, отличная работа».
Кубица чуть не въехал в Ферстаппена на пит-лейне
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Williams: «Трафик, трафик, трафик».
Ферстаппен: «Какого *** они сделали?!»
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Ферстаппен прошел Хэмилтона
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Хэмилтон: «Эй, парни, вы мне сообщайте, когда у меня ****** батарея умирает!»
Позже
Хэмилтон: «У меня что, проблемы с мотором?»
Mercedes: «Нет, просто температура слегка поднялась».
Хэмилтон: «Мне очень сложно держаться [за Ферстаппеном]».
Mercedes: «Мы тебя поняли».
Позже
Хэмилтон: «Мне нужно больше мощности!»
Феттель хочет провести еще один пит-стоп
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Феттель: «Как много позиций я потеряю, если поеду в боксы?»
Ferrari: «У нас нет новых шин».
Феттель: «Были те, на которых я в квалификации один круг проехал».
Ferrari: «Нет, они повреждены. Оставайся на трассе».
Феттель: «Это единственные шины? Ладно, остаюсь».
Ферстаппен повторно обогнал Хэмилтона
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Red Bull: «Ты тут главный! Фантастика. Давай теперь отрываться».
Феттель и Леклер столкнулись
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Феттель: «У меня прокол. Какого черта он делает?! Извините».
Леклер: «Что за черт?! Да уж».
Ferrari: «Жаль, что так вышло».
Феттель: «Mein gott! Muss da sein?! So ein ***** aber auch! (Боже мой! Надо же! Какой же *******!) Хорошая работа».
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Стролл сходит с дистанции
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Стролл: «У меня какие-то обломки под днищем, *****. Обломки под днищем»
Racing Point: «Поняли, пока все в порядке. Давление в норме, езжай дальше».
Стролл: «Нет, нет, я не могу».
Racing Point: «Окей. Встань в безопасном месте».
Стролл: «Аргх».
Хэмилтон развернул Элбона
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Элбон: «Ему, *****, надо было только три поворота подождать».
Red Bull: «Да, понимаю, обидно. Ошибка 84, отказ».
Элбон: «Ааааах!»
Ферстаппен выиграл гонку
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Red Bull: «Это победа! Ты все сегодня сделал, просто волшебство, фантастика».
Ферстаппен: «Мы сделали это всей командой! Ох, что за гонка».
Red Bull: «Нам воздалось, на сто проценто воздалось за прошлый год, Макс. Блестящая гонка».
Ферстаппен: «Точно. И то, как мы за нее боролись, сделало ее даже лучше».
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Гасли финишировал вторым
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Гасли: «Уууухххуууууу! ААААА! Уууххуууу! АААААААА!»
Toro Rosso: «Хорошая работа!»
Гасли: «ААААААААААА! Боже мой, боже мой, лучший день в моей жизни! Спасибо, парни. Восхитительно, просто восхитительно! Merci».
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Сайнс стал четвертым
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
McLaren: «Отличная работа, дружище. Четвертое место. Кто бы мог подумать? Я настоящий поклонник твоей работы».
Сайнс: «Ох, поверить не могу».
McLaren: «Первый режим, дружище, первый. Невероятная езда. С 20-го места на четвертое».
Сайнс: «Поверить не могу. Просто не могу. Уууух! Спасибо парни, идеальная работа. Хороша награда за риск. Спасибо парни. Как думаете, это был smooooth operator? (ловкий делец - прим. ред)»
McLaren: «Ха-ха».
Поют вместе: «Smooooth operatoooor».
Сайнс: «Думаю, это было самое ловкое дело в моей жизни».
McLaren: «Да, дружище, оно выгорело».
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Райкконен финишировал пятым
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Райкконен: «Блин, как обидно».
Alfa Romeo: «Да уж. Пятое место».
Райкконен: «У меня такая сильная недостаточная поворачиваемость была позади других машин. Когда подъезжал близко, становилось трудно не отстать».
Alfa Romeo: «В любом случае, пятое место, Кими, фантастика. Антонио шестой, это большой подарок для команды. Хорошая работа. Здорово вернуться в очки».
Райкконен: «Ага».
Норриса благодарят после гонки
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
McLaren: «Ты очень сильно помог Карлосу добиться его результата. Мы все это заметили».
Норрис: «Да, но… Я же не по своему желанию это сделал. Я сделал это, потому что был ****** каким медленным».
McLaren: «Чувак, ты не ****** какой медленный. Просто на шинах Hard всем было тяжело».
Элбона утешают после финиша
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Red Bull: «Дружище, ты сделал превосходную работу сегодня».
Хорнер: «Невезение, неудача, Алекс. У нас все украли в конце».
Элбон: «Аааргх! Эм… Полагаю, в другой раз удастся. Это все шутка, что ли… Честно говоря, я даже… Надо посмотреть повтор. Я не понимаю».
Red Bull: «Да, дружище, понимаю. Сейчас все расследуют».
Хорнер: «Выше нос, Алекс. Ты провел прекрасную гонку».
Элбон: «Нет, нет, нет, нет… Аарргх! Но всем вам спасибо. Было бы здорово… Но все равно поздравляю. Макс отлично справился. А у вас Toro Rosso на втором месте, так что все не так плохо, полагаю».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Автор
|Иван Матушкин
«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии
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