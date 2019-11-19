«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Квят на первой тренировке обсуждает с командой выбор шин 1 / 23 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Toro Rosso: «Дани, время для промежуточных, поезжай в боксы». Квят: «Я хотел бы проехать еще круг для сравнения». Toro Rosso: «Дани, я понимаю твои слова, но ты же не хочешь шины убить. Поэтому переходим на промежуточные». Читайте также: Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной

Элбон разбился на первой тренировке 2 / 23 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Элбон: «*****!» Red Bull: «Ага, понятно».

Феттель обсуждает с командой быструю попытку во второй тренировке 3 / 23 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Ferrari: «Если хочешь, можешь проехать еще быстрый круг, сзади никого нет». Феттель: «Да, круг был не лучший. Но давай сосредоточимся на длинном отрезке. Я знаю, на что способен с этими шинами. Не переживай»

У Сайнса отказывает мотор в начале квалификации 4 / 23 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Сайнс: «Что-то отключилось! В двигателе что-то отключилось!»

Грожан недоволен машиной в квалификации 5 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Грожан: «*****! Огромная недостаточная поворачиваемость! Что случилось?! *****! ***** ***** *****!»

Ферстаппен взял поул 6 / 23 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Red Bull: «Все, дружище, ты это сделал». Ферстаппен: «Ха-ха-ха! Да, парни, все было очень хорошо, машина жжет. Кристиан, это был хороший подарок на день рождения?» Хорнер: «Да, лучший! Все сессии провел блестяще» Ферстаппен: «Да не стоит благодарности». Читайте также: Ферстаппен: К счастью, второй круг я проехал лучше

Леклеру говорят об итогах квалификации 7 / 23 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Ferrari: «Так, Ферстаппен перв...» Леклер (перебивая): «Да я видел, видел, да-да. Он прибавил на втором круге?» Ferrari: «Да, он улучшил на десятую». Леклер: «*****!»

У Расселла возникли проблемы в начале гонки 8 / 23 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Расселл: «Проверьте машину с левой стороны. Кажется, там пленка от визора застряла».

Риккардо врезался в Магнуссена 9 / 23 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Риккардо: «Кажется, я повредил переднее крыло». Магнуссен: «****** идиот!» Haas: «Повреждена торцевая пластина слева на переднем крыле. Но пока это несильно влияет на машину».

Сайнс обошел Стролла и стал 11-м 10 / 23 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Сайнс: «Vamos! (Вперед! - прим. ред)» McLaren: «Да, Карлос, включи режим номер 8, отличная работа».

Кубица чуть не въехал в Ферстаппена на пит-лейне 11 / 23 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Williams: «Трафик, трафик, трафик». Ферстаппен: «Какого *** они сделали?!» Читайте также: Кубица извинился перед Ферстаппеном за эпизод на пит-лейне

Ферстаппен прошел Хэмилтона 12 / 23 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Хэмилтон: «Эй, парни, вы мне сообщайте, когда у меня ****** батарея умирает!» Позже Хэмилтон: «У меня что, проблемы с мотором?» Mercedes: «Нет, просто температура слегка поднялась». Хэмилтон: «Мне очень сложно держаться [за Ферстаппеном]». Mercedes: «Мы тебя поняли». Позже Хэмилтон: «Мне нужно больше мощности!»

Феттель хочет провести еще один пит-стоп 13 / 23 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Феттель: «Как много позиций я потеряю, если поеду в боксы?» Ferrari: «У нас нет новых шин». Феттель: «Были те, на которых я в квалификации один круг проехал». Ferrari: «Нет, они повреждены. Оставайся на трассе». Феттель: «Это единственные шины? Ладно, остаюсь».

Ферстаппен повторно обогнал Хэмилтона 14 / 23 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Red Bull: «Ты тут главный! Фантастика. Давай теперь отрываться».

Феттель и Леклер столкнулись 15 / 23 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Феттель: «У меня прокол. Какого черта он делает?! Извините». Леклер: «Что за черт?! Да уж». Ferrari: «Жаль, что так вышло». Феттель: «Mein gott! Muss da sein?! So ein ***** aber auch! (Боже мой! Надо же! Какой же *******!) Хорошая работа». Читайте также: Мнение: в столкновении Феттеля и Леклера виноват Бинотто

Стролл сходит с дистанции 16 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Стролл: «У меня какие-то обломки под днищем, *****. Обломки под днищем» Racing Point: «Поняли, пока все в порядке. Давление в норме, езжай дальше». Стролл: «Нет, нет, я не могу». Racing Point: «Окей. Встань в безопасном месте». Стролл: «Аргх».

Хэмилтон развернул Элбона 17 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Элбон: «Ему, *****, надо было только три поворота подождать». Red Bull: «Да, понимаю, обидно. Ошибка 84, отказ». Элбон: «Ааааах!»

Ферстаппен выиграл гонку 18 / 23 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Red Bull: «Это победа! Ты все сегодня сделал, просто волшебство, фантастика». Ферстаппен: «Мы сделали это всей командой! Ох, что за гонка». Red Bull: «Нам воздалось, на сто проценто воздалось за прошлый год, Макс. Блестящая гонка». Ферстаппен: «Точно. И то, как мы за нее боролись, сделало ее даже лучше». Читайте также: Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен

Гасли финишировал вторым 19 / 23 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Гасли: «Уууухххуууууу! ААААА! Уууххуууу! АААААААА!» Toro Rosso: «Хорошая работа!» Гасли: «ААААААААААА! Боже мой, боже мой, лучший день в моей жизни! Спасибо, парни. Восхитительно, просто восхитительно! Merci». Читайте также: «Не могу поверить, что это случилось в Toro Rosso». Гасли о своем первом подиуме

Сайнс стал четвертым 20 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images McLaren: «Отличная работа, дружище. Четвертое место. Кто бы мог подумать? Я настоящий поклонник твоей работы». Сайнс: «Ох, поверить не могу». McLaren: «Первый режим, дружище, первый. Невероятная езда. С 20-го места на четвертое». Сайнс: «Поверить не могу. Просто не могу. Уууух! Спасибо парни, идеальная работа. Хороша награда за риск. Спасибо парни. Как думаете, это был smooooth operator? (ловкий делец - прим. ред)» McLaren: «Ха-ха». Поют вместе: «Smooooth operatoooor». Сайнс: «Думаю, это было самое ловкое дело в моей жизни». McLaren: «Да, дружище, оно выгорело». Читайте также: С 20-го места на третье. Все обгоны Сайнса в Сан-Паулу: видео

Райкконен финишировал пятым 21 / 23 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Райкконен: «Блин, как обидно». Alfa Romeo: «Да уж. Пятое место». Райкконен: «У меня такая сильная недостаточная поворачиваемость была позади других машин. Когда подъезжал близко, становилось трудно не отстать». Alfa Romeo: «В любом случае, пятое место, Кими, фантастика. Антонио шестой, это большой подарок для команды. Хорошая работа. Здорово вернуться в очки». Райкконен: «Ага».

Норриса благодарят после гонки 22 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images McLaren: «Ты очень сильно помог Карлосу добиться его результата. Мы все это заметили». Норрис: «Да, но… Я же не по своему желанию это сделал. Я сделал это, потому что был ****** каким медленным». McLaren: «Чувак, ты не ****** какой медленный. Просто на шинах Hard всем было тяжело».