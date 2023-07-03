«Я их видел, это ужас». Макс рассказал о машинах 2026 года

Одной из тем для обсуждения по ходу Гран При Австрии стали особенности тех машин, что выйдут на трассы в 2026 году, когда нынешние моторы уступят место новым, в которых внутреннее сгорание и рекуперация будут приносить по 50% общей мощности.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер предупредил, что характеристики таких машин могут негативно сказаться на зрелищности гонок.

«Нам стоит срочно заняться этим, пока не стало слишком поздно, – сказал британец. – Важно выбрать верное соотношение между внутренним сгоранием и электрической энергией, чтобы не создать технического Франкенштейна, которому потребуется особое шасси с подвижной аэродинамикой и предельно малым лобовым сопротивлением, чтобы компенсировать особенности силовых установок».

Репортеры спросили Макса Ферстаппена, что он думает по этому поводу. На удивление, лидер Ф1 оказался не только хорошо знаком с темой, но и поделился очень интересными деталями.

«Мы обсуждали этот вопрос с командой, я уже видел данные на симуляторе, – рассказал голландец. – И как по мне, все выглядит просто ужасно.

Если на прямых в Монце ты едешь полным газом, то даже не знаю, как это объяснить. За 400-500 метров до поворота приходится подтыкать более низкую передачу, поскольку так получается быстрее. Как по мне, это не лучший вариант. Хотя, возможно, эта трасса является одним из худших примеров».

Макс добавил: «Как по мне, мы получим соревнование моторов – у кого он сильнее, тот и впереди. Мне не кажется, что Формула 1 стремится именно к этому, ведь тогда начнется новая технологическая война, причем очень дорогая, в погоне за лошадиными силами.

Как по мне, должно быть наоборот. Кроме того, у новых машин будет очень низкое лобовое сопротивление. Так что обгонять на прямых станет еще сложнее».

Фото: Андре Фор / Sutton Images

Даже перспектива использования активной аэродинамики не особенно заинтересовала гонщика Red Bull: «Если появятся такие устройства, которые гонщик не сможет контролировать – значит, это они будут контролировать его. И управлять подобными машинами будет странно, так как я сам предпочитаю контролировать, что происходит.

Конечно, когда ты вплотную преследуешь кого-то, всегда хочется загрузить передок и разгрузить задок. Но если за тебя этим будет заниматься электроника, мне это не кажется верным.

Вдобавок, масса шасси опять вырастет. Так что заняться всем этим надо максимально серьезно, так как до 2026 года осталось совсем немного. Сейчас, как мне кажется, все выглядит далеко не лучшим образом – исходя из тех данных, которые я видел. Потому не могу сказать, что жду новых правил с нетерпением».