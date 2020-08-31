Будучи на протяжении нескольких сезонов главным соперником Mercedes, в 2020-м Ferrari резко утратила темп, а в Спа ее пилоты и вовсе финишировали в самом хвосте пелотона.

Вечером в субботу, когда стало понятно, что алые SF1000 совершенно неконкурентоспособны, Тото Вольф позволил себе заметить, что вина за такие результаты лежит на конкретных сотрудниках команды, явно имея в виду ее руководителей.

«Неправильно было бы говорить о приоритетах [всей] Ferrari, ведь это значит затрагивать каждого, кто работает в команде. А решения принимаются пусть и внутри Ferrari, но вполне конкретными ее сотрудниками», – сказал австриец.

Днем позже журналисты Sky Italia попросили Маттиа Бинотто ответить, что он думает о высказывании Вольфа.

«Я знаю, как людям из других команд нравится рассуждать о нашей ситуации и наших болельщиках, – ответил глава Ferrari. – Но я ничего не хочу ему отвечать.

Я прекрасно знаю, что происходит. Я сам фанат, и очень точно представляю, что с нами происходит.

Я работаю на этой базе уже 25 лет. Мне известны наши приоритеты, как и то, что в Формуле 1 не бывает секретов. Надо просто развиваться как можно быстрее и ставить правильные цели».

Говоря об итогах бельгийского уик-энда, он добавил: «Почему мы выступили так плохо? Прежде всего, в Спа вам нужны мощность и аэродинамическая эффективность. И наши слабости невозможно скрыть.

Какой бы ни была причина, а мы ее обязательно установим, все закончилось нашим поражением. И это наc совершенно не устраивает. Но теперь надо смотреть вперед и обратить разочарование в целеустремленность».