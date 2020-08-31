«Я и сам все знаю». Бинотто отказался отвечать на упреки Вольфа
По ходу провального для Скудерии Гран При Бельгии глава Mercedes раскритиковал соперников. Журналисты попросили Маттиа Бинотто прокомментировать эти слова
Будучи на протяжении нескольких сезонов главным соперником Mercedes, в 2020-м Ferrari резко утратила темп, а в Спа ее пилоты и вовсе финишировали в самом хвосте пелотона.
Вечером в субботу, когда стало понятно, что алые SF1000 совершенно неконкурентоспособны, Тото Вольф позволил себе заметить, что вина за такие результаты лежит на конкретных сотрудниках команды, явно имея в виду ее руководителей.
«Неправильно было бы говорить о приоритетах [всей] Ferrari, ведь это значит затрагивать каждого, кто работает в команде. А решения принимаются пусть и внутри Ferrari, но вполне конкретными ее сотрудниками», – сказал австриец.
Днем позже журналисты Sky Italia попросили Маттиа Бинотто ответить, что он думает о высказывании Вольфа.
«Я знаю, как людям из других команд нравится рассуждать о нашей ситуации и наших болельщиках, – ответил глава Ferrari. – Но я ничего не хочу ему отвечать.
Я прекрасно знаю, что происходит. Я сам фанат, и очень точно представляю, что с нами происходит.
Я работаю на этой базе уже 25 лет. Мне известны наши приоритеты, как и то, что в Формуле 1 не бывает секретов. Надо просто развиваться как можно быстрее и ставить правильные цели».
Говоря об итогах бельгийского уик-энда, он добавил: «Почему мы выступили так плохо? Прежде всего, в Спа вам нужны мощность и аэродинамическая эффективность. И наши слабости невозможно скрыть.
Какой бы ни была причина, а мы ее обязательно установим, все закончилось нашим поражением. И это наc совершенно не устраивает. Но теперь надо смотреть вперед и обратить разочарование в целеустремленность».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бельгии
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Ferrari , Mercedes
|Автор
|Александр Кабановский