«Я и без того был зол». Сайнс рассказал, как узнал о перестановке в протоколе

Австрийский Гран При обернулся большим конфузом – из-за необходимости рассмотреть более 1200 эпизодов на предмет нарушения пределов трассы судьи опубликовали окончательные итоги гонки лишь поздно вечером в воскресенье, причем расположение пилотов в протоколе оказалось совсем не таким, как на реальной трассе.

Карлос Сайнс пострадал от вынесенных пост-фактум штрафов больше всех – с четвертого места гонщик Ferrari опустился на шестое, потеряв пять важных очков.

Когда через несколько дней участники Ф1 собрались в Сильверстоуне, испанец призвал руководство спорта как можно быстрее отреагировать на такую ситуацию.

«Уже было предложено множество решений, но почему-то все остается по старому, – объяснил он по ходу медиа-дня. – Это тревожный звонок: все постоянно откладывается, переносится и еще раз откладывается. И это вместо того, чтобы отыскать решение.

Как по мне, пришло время действовать – не столь важно, что именно они предпримут. Пусть даже оставят правила прежними и просто проложат под асфальтом провод, чтобы я сразу мог видеть, что выехал за пределы трассы – и как могу скорректировать это».

Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari, со своим менеджером Карлосом Оньоро Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Сайнс также рассказал, как узнал о своем наказании: «Мой самолет уже был готов к взлету, когда пришла электронная почта. Я и так был уже немало расстроен событиями дня и готовится в полете провести час без телефона.

И последним, что я увидел перед взлетом, стало сообщение о новом штрафе и перестановке на шестое место. Вы можете представить, что я испытал, так как и без того уже был зол. Не могу сказать, что ожидал этого, но весь уик-энд вышел каким-то сумбурным, когда может произойти что угодно.

И вот случилось это. Так что я нацелен как можно активнее помогать FIA и Ф1 отыскать решение. Это необходимо, так как наш спорт просто не может позволить себе еще один такой же уик-энд. Это совсем не здорово для всех, включая гонщиков и команды».