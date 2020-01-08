«Я готов уйти когда мы выиграем». Глава Renault об условиях своей отставки

Заводская команда Renault вернулась в Формулу 1 в 2016 году и с тех пор ее пилоты не выиграли ни одной гонки. При этом в предыдущем десятилетии Фернандо Алонсо на Renault дважды становился чемпионом мира.

В 2018 году Renault стала четвертой в Кубке конструкторов и вплотную приблизилась к командам-лидерам. Однако сезон 2019 отбросил ее на пятую строчку, позади McLaren. Некоторые критики возложили ответственность за неудачу на руководителя команды Сириля Абитбуля. Однако сам Абитбуль заявил, что вовсе не намерен уходить в отставку.

«Я готов уйти когда мы выиграем, – завил Абитбуль журналу Motor Sport. – Именно это является моей целью. С каждым годом наша команда становится сильнее. Даже в 2019 году мы сильнее, чем в предыдущем, хотя и закончили год на пятом месте, а не на четвертом, как в 2018 году. С каждым годом мы все ближе к нашей конечной цели. Это победы. Такова и моя личная цель, а уж получится или нет – это другой вопрос.

Но я могу сказать, что сам я не уволюсь до того момента, пока мы либо не достигнем цели, либо я сам почувствую, что это невозможно. Но пока я верю, что однажды Renault победит. Нам удавалось это прежде, мы сделаем это и в будущем».



