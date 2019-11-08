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Формула 1 / Новость

«Я еще работаю над шедевром». Хэмилтон нацелился провести идеальный сезон

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«Я еще работаю над шедевром». Хэмилтон нацелился провести идеальный сезон
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
8 нояб. 2019 г., 08:43

Льюис Хэмилтон решил, что еще не провел идеального сезона в Формуле 1 – и поставил себе цель добиться этого. 

На прошлой неделе Льюис Хэмилтон оформил шестой титул и стал вторым самым успешным гонщиком Формулы 1 после Михаэля Шумахера.

Британцу нужна еще одна победа в этом сезоне (до конца которого осталось две гонки), чтобы сравнятся со своим личным рекордом по количеству выигранных гонок и подиумов в одном сезоне (11 побед и 17 подиумов). Кроме того, Льюис может набрать больше очков, чем когда-либо – сейчас у него на 27 баллов в зачете меньше, чем год назад.

«Я пытался убедиться, что начал сезон так, как закончил в прошлом году, и кажется, что мне удалось держать эту планку по ходу чемпионата, – сказал Хэмилтон после гонки в США. – Я был очень стабилен в квалификациях. У меня не было особо впечатляющих поулов, как в прошлом году, но в большинстве случаев это был максимум второй ряд.

Это был лучший год, не считая Хоккенхайма [где Льюис вылетел в стену на мокрой трассе] – я дам себе поблажку за этот уик-энд, потому что чувствовал себя не на 100%.

Я работаю над шедевром, и я еще его не закончил. Чтобы освоить ремесло, требуется много времени. Хотя я и чувствую, что овладеваю им, кое-что еще нужно освоить. Эту мозаику еще предстоит собрать. На этом пути будет больше взлетов и падений, но я чувствую, что теперь у меня есть лучшие средства, чтобы со всем справиться».

В этом году Хэмилтон только четыре раза стал сильнейшим в квалификации из-за успехов Валттери Боттаса и пилотов Ferrari после летнего перерыва. Прошлые четыре сезона Льюис выигрывал как минимум по десять поулов за год. Если гонщик Mercedes не возьмет еще один в Бразилии или Абу-Даби, в плане квалификаций этот ход станет худшим для него с 2011-го.

«На мой взгляд, я очень конкурентоспособен, – продолжил Хэмилтон. – Поэтому я думаю так: у нас еще есть две гонки, в каком плане я могу отработать лучше, как мне добиться большего в квалификации?

Есть еще две квалификационные сессии. Смогу ли я так же сильно проехать круг, как я сделал это в Сингапуре в прошлом году? Я всегда стремлюсь совершенствоваться, и мне очень нравится заниматься этим видом спорта. 

Как я уже сказал, мне очень нравится идея попытаться создать шедевр. Мы все должны бросить вызов самим себе, чтобы создать свой собственный шедевр, и мой еще не завершен».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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