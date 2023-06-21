«Я ехал за ними и кое-что заметил». Льюис поделился мыслями об Aston и Red Bull
Проведя монреальскую гонки позади соперников, семикратный чемпион смог подметить интересные особенности RB19 и AMR23
Удачный старт на Гран При Канады позволил Льюису Хэмилтону подняться на второй место позади Red Bull Макса Ферстаппена. Однако удержаться на этой позиции гонщику Mercedes не удалось, и на 22-м круге его опередил Фернандо Алонсо. После этого до самого финиша Хэмилтон преследовал испанского ветерана – отрыв между ними варьировался от полутора до пяти секунд.
После гонки Льюис поделился мнением об особенностях поведения Aston Martin AMR23 и Red Bull RB19. «Если говорить про поведение задка, то у машины Макса он невероятно стабилен, – объяснил британец. – Его вообще не болтало, за счет чего на выходе из поворотов он разом уезжал от меня, наверное, на десять корпусов.
Что касается Фернандо, то его машина очень здорово ведет себя на торможениях. Особенно быстр он был на входе во второй и десятый повороты. Там он уезжал от меня».
Гонщик добавил: «Жаль, что у нас пока нет достаточного темпа. Мы знали, что канадская трасса станет для нас не самый простой, так как в медленных поворотах у нас есть сложности. Я сильно отставал от Фернандо и Макса на разгоне из второго поворота… На самом деле, почти из всех.
Сейчас мы не может сражаться с Red Bull, но сокращаем отставание и движемся в верном направлении».
Кроме того, по мнению Льюиса, на трассах вроде монреальской, которые не являются стационарными, техника Ф1 нынешнего поколения доставляет гонщикам больше неудобств, чем машины прежних лет.
«Асфальт здесь кочковатый, что стало сложностью для всех, так как шасси сейчас очень жесткие, – объяснил Хэм. – Это то, что мне не нравится в нынешних машинах. Прежде проезжать прямые было гораздо комфортнее».
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