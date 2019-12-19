«Я едва не разлюбил Ф1». Боттас сравнил свои ощущения от 2018 и 2019 годов

В 2018 году Валттери Боттас не выиграл ни одной гонки в Формуле 1 и закончил сезон пятым, уступив не только своему напарнику по Mercedes Льюису Хэмилтону, но и обоим пилотам Ferrari, а также Максу Ферстаппену из Red Bull.

Сезон-2019 году финн провел значительно сильнее: он выиграл четыре Гран При и стал вторым в зачете пилотов. В середине года стало известно, что команда продлила с Валттери контракт до 2021 года. Сам Боттас признался, что еще в начале сезона такое развитие событий казалось ему совсем не очевидным.

«Если бы я выступал как в 2018 году, то меня бы прогнали из команды, – сказал он. – Но так Формула 1 и работает. Теперь мое настроение гораздо лучше. Я вновь влюбился в наш спорт. А к концу прошлого года я к нему охладел.

Я люблю водить машины, и этот сезон был очень важен для меня. Я с радостью могу сказать, что теперь верю в свое долгое будущее в автоспорте. И я надеюсь, что продолжу прогрессировать.

В этот раз я начинаю межсезонье совсем не с таким настроением, как был год назад. Тогда я буквально считал дни до окончания чемпионата. И мне пришлось постараться, чтобы настроить себя и вернуться в гонки свежим и отдохнувшим. Последний месяц в чемпионате-2018 длился для меня бесконечно долго».

Дополнительная информация: Скотт Митчел