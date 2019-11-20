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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«Я делал то же, что и всегда». Уик-энд в качестве босса Mercedes не впечатлил Эллисона

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«Я делал то же, что и всегда». Уик-энд в качестве босса Mercedes не впечатлил Эллисона
Автор:
20 нояб. 2019 г., 17:28

Техническому директору чемпионов мира пришлось руководить командой из-за того, что Тото Вольф предпочел не летать в Бразилию.

Гонка в Сан-Паулу закончилась техническим сходом Валттери Боттаса, а Льюис Хэмилтон после штрафа оказался в итоговом протоколе только седьмым. В нынешнем сезоне для Mercedes был еще хуже только однажды – в дождливом Хоккенхайме. 

Но этот раз Тото Вольф решил не приезжать на этап. Подобное произошло впервые с 2013 года и было вызвано сочетанием факторов: победой в обоих зачетах чемпионата, необходимостью поработать на базе с прицелом на новые правила 2021 года и желанием австрийца поехать на новый этап Формулы Е в Саудовскую Аравию.

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В отсутствие Вольфа работой Mercedes на «Интерлагосе» руководил технический директор Джеймс Эллисон. В частности, именно он представлял команду на традиционной встрече с Чейзом Кэри утром в субботу. 

Однако, как признался сам британец, в целом уик-энд дня него получился таким же, как и обычно – при этом Эллисон честно рассказал, что был бы рад более высокому результаты. 

«Честно говоря, я делал то же, что и всегда, когда приезжаю на этапы, – отметил он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Разница была небольшой, несколько дополнительных дел, вроде этой медиа-сессии. 

Как и всегда, я много общался с инженерами, пытаясь говорить полезные вещи по ходу уик-энда. В этом разницы не было. Я здесь как технический директор, а не руководитель команды. Просто у Тото другие дела, потому он не здесь. 

Сложно сказать, понравилось ли мне. Я всегда получаю удовольствие, приезжая на трассу. Жаль только, что гонка для нас закончилась таким образом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

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