«Я делал то же, что и всегда». Уик-энд в качестве босса Mercedes не впечатлил Эллисона

Гонка в Сан-Паулу закончилась техническим сходом Валттери Боттаса, а Льюис Хэмилтон после штрафа оказался в итоговом протоколе только седьмым. В нынешнем сезоне для Mercedes был еще хуже только однажды – в дождливом Хоккенхайме.

Но этот раз Тото Вольф решил не приезжать на этап. Подобное произошло впервые с 2013 года и было вызвано сочетанием факторов: победой в обоих зачетах чемпионата, необходимостью поработать на базе с прицелом на новые правила 2021 года и желанием австрийца поехать на новый этап Формулы Е в Саудовскую Аравию.

В отсутствие Вольфа работой Mercedes на «Интерлагосе» руководил технический директор Джеймс Эллисон. В частности, именно он представлял команду на традиционной встрече с Чейзом Кэри утром в субботу.

Однако, как признался сам британец, в целом уик-энд дня него получился таким же, как и обычно – при этом Эллисон честно рассказал, что был бы рад более высокому результаты.

«Честно говоря, я делал то же, что и всегда, когда приезжаю на этапы, – отметил он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Разница была небольшой, несколько дополнительных дел, вроде этой медиа-сессии.

Как и всегда, я много общался с инженерами, пытаясь говорить полезные вещи по ходу уик-энда. В этом разницы не было. Я здесь как технический директор, а не руководитель команды. Просто у Тото другие дела, потому он не здесь.

Сложно сказать, понравилось ли мне. Я всегда получаю удовольствие, приезжая на трассу. Жаль только, что гонка для нас закончилась таким образом».