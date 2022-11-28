Эстебан Окон и Фернандо Алонсо провели два сезона в команде Alpine, и из результаты за это время были довольно близкими. Французу повезло выиграть Гран При Венгрии в 2021 году, а испанский ветеран поднялся на подиум в Катаре. В нынешнем чемпионате они заработали близкое количество очков – 92 у Эстебана против 81 у Фернандо, которого, в то же время, чаще подводила техника.

Внутрикомандные отношения в Alpine не были идеальными – можно вспомнить, как на недавнем этапе в Бразилии пилоты дважды столкнулись по ходу спринта, после чего их пришлось одергивать с командного мостика.

Но такие истории периодически происходят во всех командах, потому внешне казалось, что Окон и Алонсо успешно работают сообща и помогли коллективу из Энстоуна стать четвертым в Кубке конструкторов.

Однако уже после того, как Фернандо перешел в Aston Martin, где проведет два следующий сезона, Окон дал резонансное интервью изданию Ouest-France.

Эстебан начал с того, что отругал бывшего напарника за публичную критику Alpine, но не остановился на этом.

«Разумеется, меня расстроили его комментарии в прессе, – объяснил француз – Такие вещи стоит обсуждать за закрытыми дверями. Но с нами он не поднимал подобных тем.

Знаете, я по-прежнему отношусь к нему с уважением, но это здорово, что он отправился в Aston Martin, а мы пойдем дальше своим путем.

Честно говоря, я и так делал 98 процентов всей работы, а ему оставались только 2%. Я тащил на себе все исследования на симуляторе, весь маркетинг…»

Также Окон рассказал, что не ожидает подобных сложностей в отношениях с Пьером Гасли, который пришел в Alpine на место Алонсо.

«Мы уже много лет отлично знаем друг друга, – сказал Эстебан. – Когда он первые раз стартовал в картинге, то ехал на моем карте. Мы вместе метали, как попадем в Ф1 и добьемся там успеха».

Известно, что в какой-то момент по ходу карьеры Окон и Гасли крепко разругались и даже перестали общаться, но оба уже заверили, что эта история осталась далеко в прошлом.