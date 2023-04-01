«Я был пассажиром». Перес раскрыл детали субботней аварии

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Выиграв с поула гонку в Джидде, Серхио Перес приехал на третий Гран При сезона Ф1 с очевидной целью бросить вызов своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену.

Однако в квалификации его надежды разбились уже в первом сегменте, где мексиканец заблокировал правое переднее колесо на входе в третий поворот, выехал с трассы и ткнулся в барьер. Он не смог вернуться на трассу и будет теперь стартовать с последней позиции.

На медиа-сессии гонщика первым делом спросили, что именно привело к такому развитию событий.

«В финальной тренировке у нас возникли определенные технические ложности. Мы думали, что разобрались с ними, – ответил Серхио. – Но оказалось, что это не так, потому сделать что-то на том торможении было уже очень сложно. Едва коснувшись педали, я стал пассажиром.

Баланс тормозов начал меняться и сместился слишком далеко вперед. Надеюсь, к гонке мы все же исправим это и сможем свести потери к минимуму».

Он добавил: «Вообще, проблемы с тормозами начались еще в пятницу, но тогда у них была чуть иная причина. То, что случилось в квалификации, стало продолжением утренних неполадок. Я бы не хотел раскрывать детали, но уверен, что команде по силам все исправить.

Хотя обгонять на этой трассе, конечно, очень сложно».

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд