«Я был пассажиром». Перес раскрыл детали субботней аварии
Серхио рассказал, что привело к его квалификационной неудаче в Австралии, после которой ему придется стартовать с последней позиции
Выиграв с поула гонку в Джидде, Серхио Перес приехал на третий Гран При сезона Ф1 с очевидной целью бросить вызов своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену.
Однако в квалификации его надежды разбились уже в первом сегменте, где мексиканец заблокировал правое переднее колесо на входе в третий поворот, выехал с трассы и ткнулся в барьер. Он не смог вернуться на трассу и будет теперь стартовать с последней позиции.
На медиа-сессии гонщика первым делом спросили, что именно привело к такому развитию событий.
«В финальной тренировке у нас возникли определенные технические ложности. Мы думали, что разобрались с ними, – ответил Серхио. – Но оказалось, что это не так, потому сделать что-то на том торможении было уже очень сложно. Едва коснувшись педали, я стал пассажиром.
Баланс тормозов начал меняться и сместился слишком далеко вперед. Надеюсь, к гонке мы все же исправим это и сможем свести потери к минимуму».
Он добавил: «Вообще, проблемы с тормозами начались еще в пятницу, но тогда у них была чуть иная причина. То, что случилось в квалификации, стало продолжением утренних неполадок. Я бы не хотел раскрывать детали, но уверен, что команде по силам все исправить.
Хотя обгонять на этой трассе, конечно, очень сложно».
Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд
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