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«Я бы вырезал пару сцен». Про Мосли сняли документальный фильм

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«Я бы вырезал пару сцен». Про Мосли сняли документальный фильм
Автор:
24 янв. 2020 г., 11:26

Картина, посвященная бывшему президенту FIA, впервые будет показана в рамках Манчестерского кинофестиваля 8 марта.

В фильме будет рассказано о жизни и профессиональной карьере Макса Мосли, который был президентом FIA с 1993 по 2009 год. Продолжительность картины составит 96 минут.

Мосли рассказал, что этот фильм будет включать многие вещи, о которых он сам не хотел бы рассказывать. В документалке прольют свет на отношения Мосли с его отцом Освальдом – лидером Британского союза фашистов в годы перед Второй мировой войной.

Также будет затронута тема секс-скандала 2008 года: тогда британский таблоид News Of The World опубликовал видео, в котором Мосли участвовал в оргии с использованием нацисткой символики.

Продюсером и режиссером картины является Майкл Шевлофф. Исполнительным продюсером выступал Пол Краудер. Ранее они оба занимались фильмом «1: жизнь на пределе», который был посвящен безопасности Ф1 и главному врачу чемпионата Сиду Уоткинсу.

В съемках приняли участие Берни Экклстоун, Жан Тодт, Флавио Бриаторе, Герхард Бергер и покойный Робин Херд, который вместе с Мосли был основателем команды March.

«Речь будет идти о том, как аварии Айртона Сенны и Роланда Раценбергера в 1994 году привели к EuroNCAP и целой революции в области безопасности автомобилей, – сказал 79-летний Мосли Motorsport.com. – Это довольно интересная история, которую многие люди не знают. Потом сюжет постепенно расширится и превратиться в нечто большее, связанное со мной.

В фильме есть все, включая историю с News of the World и то, что было дальше. Будет интересное интервью с Берни. Там расскажут о том, на чьей стороне он был, когда началась все эта история.

Кто-то спрашивал: "Пойдет ли речь о Гитлере, который был гостем на свадьбе его [Мосли] родителей"? Ответ – да. Вскроются разные, скажем так, бородавки. Вероятно, это сделает фильм интереснее третьим лицам.

Там есть один или два элемента, которые, если бы я мог, я бы вырезал. Но тогда он лишится всего смысла – он должен быть независимым».

Мосли рассказал, что помимо личных историй в картине есть много интересного для любителей гонок: «Увлекающимся автоспортом будет интересно, потому что в нем полно старых кадров. Кое-что со времен March я либо забыл, либо никогда не видел».

Трейлер фильма:

 

Выйдет ли фильм в России (а также будет ли доступен в онлайн-кинотеатрах), неизвестно.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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12 мар. - 15 мар.
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